NETA X　親民實用

浙江合眾新能源汽車(簡稱：合眾汽車)旗下的電動車品牌NETA（又即「哪托」），輸港的車型選擇除有AYA （小型SUV），另還有最近開始在港交車的X（中型SUV）。這款全新X，無論是尺碼、動力輸出、電池容量都比AYA再大一截，底盤平台亦都升級。「一換一」車價當然會比AYA高一些，但講緊也不過是大約$23萬起，對空間、動力、續航力和操控有更大要求的車迷，無疑更合適。

X車長及軸距分別有4,619mm和2,770mm，車載同是來自寧德時代的磷酸鐵鋰電池，不過就有62kWh，容量比AYA的再大些，淨車重亦來到1,750kg。配合最大馬力及扭力輸出分別163PS和210Nm的前馬達前驅系統，廠方公布其續航力在NEDC標準測試下約有480km，在香港駕駛的話，估計實際也有330km。受惠於車上採用跟AYA不同的底盤平台架構，駕駛操控明顯更穩紮。車上除配備3種駕駛模式（ECO、Normal及Sport）外，還提供2種轉向模式（Standard及Sport）設定，至於動力回收就有1至3級及單腳踏（One-Pedal）選擇。試駕時個人較喜歡將駕駛模式和轉向模式都選擇Sport，並將動力回收設在第3級，換來更爽快的動力輸出和更靈活的轉向反應，制動或減速反應亦相對較快，這最貼近個人日常駕駛習慣。

輸港的有Lite和Intelligent版，拍攝車是後者，不僅多配備一套包括感應式車距定速巡航、前方碰撞預警、後方物件横過警示及開門預警等10多項功能的主動式安全系統，還有手機無線充電板、駕駛席記憶及迎賓功能和電動尾門，車價只多$1萬。至於兩版本都有標準配備，便有360度全景影像、全車人造纖維皮革座椅、前排電動調校座椅、全景天幕連電動遮光簾、15.6吋觸控屏幕連Apple CarPlay連接、8喇叭音響及前後排雙SUB充電插座等。

規格表

車型：5門5座位電動SUV

電池：62kWh 磷酸鐵鋰電池

驅動：前軸馬達、前輪驅動

最大馬力：163PS

最大扭力：210Nm

續航距離： 約480km （NEDC）

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

充電時間：120kW DC直流電約30分鐘(30-80%)；6.6kW AC交流電約9小時(0-100%)

車身體積：4,619×1,860×1,628mm（長×闊×高）