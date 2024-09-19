張繼聰領軍MIRROR出戰籃球賽　森美挑釁爆牙骹戰

電台主辦的《903 AllStar 籃球賽》宣佈今年回歸，並將於11月23日假亞博舉行，屆時森美將率領一眾DJ組成「九零三人隊」，對戰由張繼聰領軍的「歌星勇士隊」，今次隊員包括男團MIRROR、ERROR、周殷廷、林愷鈴、陳健安、梁釗峰、及馮允謙等等，可謂星光𦒉𦒉。

兩大隊長森美及阿聰未正式開戰已針鋒相對，火花四射。阿聰大讚自己的隊員陣容強勁兼球技了得：「我同大部分歌手一齊打過波，MIRROR、馮允謙及Mandy（譚旻萱）都好打得，至於新加入嘅女隊員，就算我未睇過佢哋嘅球技，佢哋嘅外表好亮麗，一落場就會好出色。今次我擔任隊長，最重要係點樣安排歌手落場，責任重大。」

他又打趣自己十分尊敬森美：「我係從低角度仰望佢㗎，佢幾乎每日都會去練射波，睇住佢十幾年前唔識打籃球，到依家打到有板有眼。好多長者打六通拳、甩手操，森美就係去射波，將晨運同籃球完美結合，帶起咗新嘅潮流，年紀唔係重點，心態先最重要，哈哈﹗至於我哋嘅殺手鐧，就係減少我嘅出場次數，全隊年紀最大係我，少啲出場就可以減少拖慢隊波嘅機會。」

森美則直言今次勝出的策略，就是針對歌星隊的弱點：「本來大家係好朋友，今次真係要化成仇敵。歌星隊隊員球技精湛，不過佢哋嘅團結力一定冇我哋隊咁好，我哋DJ隊練習咗好多個星期，會以默契取勝。佢哋贏個人技術，我哋贏團體精神。」