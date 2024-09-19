佘詩曼擇偶條件提升　相信緣分天注定

視后佘詩曼（阿佘）與內地演員陳坤今日（19日）於啟德出席活動，單身的她笑談「催婚」話題，直言經已有強勁的免疫力，擇偶條件亦愈來愈高，絕不心急，一切隨緣！

穿上黑白Tube Dress的阿佘與以黑西裝上陣的陳坤，俊男美女亮相，相當合襯，但陳坤未有受訪。阿佘在活動上，直言喜歡鑽飾，工作若感到辛苦都會買少少來獎勵自己，至於有沒有收過男仔送的珠寶？她說：「我話冇，你都唔信啦，屋企人都有男仔嘅。」

對於憑內地劇《延禧攻略》爆紅的吳謹言，近日與洪堯驚喜爆婚訊，有份參演該劇的阿佘大讚兩人很合襯，並已傳短訊向他們送上祝福，若沒有跟自己的工作撞期的話，她都想參與兩人之婚宴，問她可會擔心被催婚？阿佘笑言：「唔怕！因為都問到滑晒。我以事業為重，遇到就遇啦！人愈大要求就唔簡單，我注重溝通，希望搵到靈魂伴侶，依家再貪心啲，可以令我更加進步，所以都鍾意叻人。（有冇叫朋友介紹筍盤？）有好嘢都畀人擸晒啦！緣分天注定嘅。」

日前，阿佘跟古天樂、友人吃飯度中秋，有冇叫古天樂介紹「筍盤」給自己，她笑言沒傾過這個話題。談到工作，阿佘直言近日收到一個很喜歡的劇本，但因為明年頭要開拍《新聞女王2》，所以現正非常謹慎地考慮：「除非睇完晒個劇本真係好鍾意，否則唔會考慮連續8、9個月連開兩部劇集，擔心會影響表現。」