梁嘉莹否認黑面批㬹倪樂琳　澄清沒有寸爆吳芷靖

《2024 香港小姐競選》冠軍「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤與「友誼小姐」王汛文到紅磡出席領獎活動，冠軍倪樂琳獲得價值30多萬的電動車。

「新牌仔」倪樂琳今年5月才考獲車牌，她指獎品會自己用來代步，稱對駕車有信心，考牌時更一take過合格，教車師傅也讚有天賦，她笑說：「考牌嗰陣就揸50公里，依家就70公里，安全車速。」問到靚女駕車可有着數？她笑說：「又冇喎，試過Daddy帶住我去練車，就人有人望，可能見到成家人陪個囡練車。」

講到她被網民指與無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》「Rebecca」沈可欣撞樣，她說：「我都攞咗張對比相畀我阿媽睇，佢都話似。」講到被指似李嘉欣變成沈可欣可會介意？她說：「唔會，佢都係一個靚女嚟，我都有睇《愛回家》，Rebecca係一個好深入民心嘅角色，佢亦都係一個好優秀嘅演員，大家話我似佢都好開心，希望我有一日都會塑造到一個角色大家記得。」她又歡迎對提議加入《愛回家》與沈可欣演孖生姊妹感興趣。

亞軍梁嘉莹得獎後惹來不少是非，近日到內地出席活動被指黑面，更被指疑似批㬹撞開正派心心的倪樂琳，梁嘉莹否認說：「冇喎，當時我見唔到Ellyn，工作人員又催我要行快啲，所以好急，同埋可能我膚色比較黑，唔笑嘅話睇落去唔似唔好開心，但其實我係好開心嘅。」倪樂琳亦力撐沒有這回事發生過，如果被撞也一定會感覺到。

此外，梁嘉莹與吳芷靖的疑似對話截圖流出，她被指說話有骨寸爆吳芷靖，她亦否認有這樣說過。