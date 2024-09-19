郭富城憶亡母哽咽　帶家人赴台跨年

天王郭富城今日（19日）現身台灣宣傳其於12月一連三日在小巨蛋舉行的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-2024台北站》演唱會，提到這一次將會帶來很多台灣的金曲，希望可以跟粉絲們來一個回憶殺：「對我來說，我的音樂起點就是在台灣，是一個非常不一樣的感覺，如果沒有從台灣開始，就沒有郭富城，就沒辦法在台上欣賞到我的表演，對我事業很重要的地方，這份感情不但是今天，我一直都放在心裏，台灣歌迷對我來說非常重要。」

對上一次來台開騷是5年前的中秋節，當時太太方媛和孩子也有同行，這次於年底開騷，他也準備帶家人一起來過跨年，他說兩女兒看過巡唱香港站後，開心得叫他教跳舞：「我結婚有8年的時間，女兒快要7歲，我比較晚婚，人生很多時間在工作拚命，一直到50歲的時候，媽媽年紀也大了，也希望可以達成她的願望，她也看到我兩個女兒的出生，媽媽在2019年走了，對我來說雖然捨不得，希望她可以看我的表演，是一個回憶也是一種動力，做好演唱會，希望媽媽可以在天上看到我繼續努力做的每一個工作。」

一提到已離世的母親，他便忍不住哽咽，表示演唱會每一首歌都是送給媽媽的：「這一次尤其是回到小巨蛋做演唱會，我們把大部分歌曲調動，希望把經典的台灣成名歌曲、大家熟悉的國語歌曲，都可以在這個舞台上面聽得到，帶給大家回憶殺，讓大家有一個同步的美好回憶，讓大家知道我演唱會上有不同的理念。」