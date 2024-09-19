袁偉豪隨時Ready拍劇　想再做老竇追B女

藝人薛家燕、袁偉豪、張寶兒、羅霖、黃洛妍等今晚在尖沙咀出席慈善晚宴。產後火速回復窈窕身形的張寶兒指轉眼兒子「袁咕碌」已經10個月大，最近可以有多點時間做運動，湊仔之餘平衡生活。袁偉豪又透露老婆近來為安排兒子日程傷腦筋，剛剛才送完兒子上堂，問到袁咕碌10個月大已經要上堂，是否要培養成為尖子？寶兒笑說：「唔係，其實佢5個月已經上堂，但只係玩，唔係認真嘅，唔係要佢做尖子，以前可能會任由小朋友發展，依家就有更科學嘅返法湊小朋友，可能佢要鍛煉條腰，就幫佢做啲腰嘅按摩，等佢坐得直啲，其實係教父母，然後就喺屋企陪BB玩，都學咗好多嘢。」

至於袁偉豪原來已休息10個月陪伴兒子成長，之前所拍的劇集存貨《反黑英雄》和《法證先鋒VI:倖存者的救贖》亦已出街，他表示準備好隨時拍劇，等公司安排開工。袁偉豪又直言希望再做老竇，多添一個女兒就完美！

同場的薛家燕表示是應莫文蔚媽媽莫何敏儀邀請為慈善演出，大讚莫媽媽熱心公益。家燕姐表示即將到加拿大拍攝當地劇集，要以英文演出，笑言酬勞是以美金計算，屬開心價，但今次扮演女強人也沒有感情線，她笑說：「對上一次有感情線都係幾年前，仲要係夢境嚟，哈哈。」