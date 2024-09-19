容祖兒有意開網上頻道　孖阿Sa關智斌講無聊嘢

天后容祖兒（Joey）晚上（19日）現身銅鑼灣，出席她聲演的動畫電影《荒野機械人》首映禮，同場還有《中年好聲音2》黃劍文，及前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）與剛宣布再度懷孕太太陳樂榣（Ally），帶同女兒Aris「一家四口」一起捧場。

Joey表示電影講述親情，她聲演的角色在荒野遇上一隻小雁，再將牠養育至學懂展翅高飛的過程，令一直以為自己是不易哭的她，在看試片時爆喊，更用光了一盒紙巾。問到今次演出可有令她戲癮大發？她笑言未有：「拍電影真係好難，反而想開個網上頻道，一班人拍啲無聊片令大家笑下，合作首選當然係阿Sa（蔡卓妍）同Kenny(關智斌）。（覺得阿Sa無聊？）當然啦，哈哈！其實真係好想喺我哋食飯、打麻雀時搵部攝影機影住，肯定好好笑！」她笑指現在觀眾喜歡看真人騷，問她可會找謝霆鋒一起拍？她笑指對方絕對是搞笑高手第一名：「一定冇問題，佢係隱藏版，但首先我唔想破壞佢形象，但霆鋒真係好搞笑，可以Chok住搞笑。」

記者提議他們可一起合作拍賀歲片，Joey亦贊成：「不過首先要搵人投資。（叫老闆楊受成投資？）佢話有我演出一定唔會投資，話倒錢落海，哈哈！都唔知點解。」她笑指要憑《荒》片起死回生、一雪前恥。

另談到英國老牌組合Coldplay將於明年假啟德體育園開騷，Joey指大家聽到這消息也很高興，自己也蠢蠢欲動想在新場館開騷：「我心又喜、心又慌，希望能夠喺自己想開演唱會嘅日期，爭取到好嘅場次同時間，公司會喺適當時候幫我申請。（五萬人嘅場地開騷冇壓力？）我反而係興奮，因為未試過，上次紅館開《Pretty Crazy演唱會》個球形舞台已經係天花板級製作，已經諗唔到喺紅館點再突破。」她表示在新場地可以有新構思去做，又表示早前已飛到新加坡看過Coldplay演出，屆時一定會到啟德捧場，兼呼吸一下新場地的味道。

「一家四口」到場的Gordon，笑言待剛滿1歲女兒Gia長大後便可一家五口齊齊出街玩，他說：「我由細到大到諗住嗱嗱聲生好晒，可以帶佢哋去玩，因為我唔想有代溝，60歲先同佢哋踢波，所以趁後生嗱嗱聲。」他表示待太太腹中B仔出世便夠晒數，因自己是葉家九代單傳，笑指自小便有概念替葉家繼後香燈的任務，剛開始太太拍拖便「表明心跡」，笑言給太太很大壓力，不過Ally即表示壓力其實在男方：「醫生每次幫我做身體檢查，都會問Gordon知唔知其實係男方嘅精子影響結果。（家姐預備好幫手湊B？）佢話會幫手帶出街玩。」不過身旁Aris即擰頭表示不會，場面爆笑！Gordon指大女正處於呷醋期，笑指近來不時要以玩具巴結她。

至於黃劍文就表示近期正為稍後舉行的演唱會準備：「開始聽緊歌，嚟緊編完曲就開始排舞。」他表示歌單已選好，但或會有少許改動：「想再豐富啲，或者輕快啲。（跳好多舞？）因為之為挑戰過，所以今次都想跳。（跳上癮？）都好玩㗎，跳完開心。」他表示待編曲完成便開始排舞，透露會有兩個跳舞環節，至於會否有辣身舞就要看排舞老師安排，笑指已安排了4位女Dancer伴舞。他表示已邀請譚輝智做嘉賓：「因為喺比賽過程當中已經好欣賞佢，佢唔算好多技巧但好用心，好單純，純粹地唱。（佢自稱舞王會同佢Battle?）唔知佢有冇時間排舞，依家諗緊可能會同佢唱Rock嘢，所以先諗可能會轉歌單。」