葉珂晒5卡鑽戒瘋傳懷孕秘婚　黃曉明認愛撲火：我們在一起了

內地男星黃曉明與「富貴網紅」葉珂拍拖多時一直不肯公開戀情，日前女方網晒5卡巨型鑽戒，當曉明於中秋節晒兒子與父母等全家福時，葉珂助手爆料指二人已婚，隨即更有她懷孕的傳聞，全網熱議，逼到曉明索性直接認愛。

黃曉明與女星前妻楊穎（Angelababy）於2022年1月宣布離婚，同年5月傳他戀上內地有米網紅葉珂，雙方緋聞傳足兩年，曾多次被拍到同框的畫面，關係曖昧，不過一直未有公開認愛！日前曉明趁中秋佳節，在社交平台分享帶同兒子「小海綿」，與父母三代同堂吃團圓飯的照片，本來只是平平無奇一家團聚的相片，不過適逢葉珂近日突然網晒巨型鑽戒，目測鑽戒有5卡以上，索價至少數百萬人民幣，即被網友聯想到是黃曉明所送，惹出秘婚傳聞。

怒轟台媒造謠

有網友去葉珂的社交網，晒出曉明的三代同堂照並留言問葉珂：「你是幫忙拍照的嗎？」怎料本人未來得及回答，疑似其助手竟然撲出來大爆料，留言：「已婚，不在一起過節難道跟你過節呀？」直指曉明跟葉珂已經結婚。隨即網上紛紛傳出葉珂可能已懷孕的消息，因她曾在社交平台晒出照片，看到其雙手貼上紗布，疑似是去做產檢，消息即時衝上熱搜。

對此，曉明回覆台媒時稱「沒結婚」，不過他隨即官宣認愛留言：「抱歉佔用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了！」由於他在發文時沒有Tag到「女主角」葉珂，引起網民不滿，有人直指他完全不留情面給葉珂，指他不可能公開認愛都不提到女友的名字，看到「群情洶湧」，曉明最後亦滿足網民要求，補Tag了她。而葉珂亦有在社交網發文怒轟有台媒造謠：「有點莫名其妙！」當中包括晒出曉明與經理人的對話截圖，但又隨即刪除，估計她可能擔心留言過激會影響到曉明，所以秒刪，而之後她轉發曉明認愛的Post，更配以一顆愛心貼圖，證實戀情。

其實黃曉明和葉珂由傳緋聞開始，女方的身份即被起底，外貌不俗的她是位知名網紅，大學時期是校花，曾與深圳知名富商太子爺結婚，並誕下一對子女，雖然離婚收場，但她當時婚後已搖身一變成為貴婦，過着少奶奶生活，更擁有多間公司，並創業創立服裝品牌、開美容院、投資房地產，財力相當驚人。