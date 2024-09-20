【是日通勝】

農曆八月十八

甲辰年 癸酉月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、移徙

忌：理髮、嫁娶、乘船

幸運方向：坐南向北

幸運數字：10、28、17

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：專心做一件事，要比胡亂地做有效率得多。

金牛座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

雙子座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

巨蟹座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

獅子座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

處女座：財運有顯著升幅，但要小心處理感情問題。

天秤座：事業與愛情運皆上升，唯獨財運出現跌勢。

天蠍座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

人馬座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

山羊座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

水瓶座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

雙魚座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）蛇 是非多

鼠：健康運一般，睡眠不足，精神狀況差。

牛：少埋怨多諒解，感情關係會更加穩定。

虎：工作運不佳，不思進取是問題的癥結。

兔：減少抱怨，正面心態可帶來事業轉機。

龍：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

蛇：是日沖煞，易惹是非，謹記沉默是金。

馬：腦筋轉數快，工作效率高，易獲賞識。

羊：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

猴：心不在焉，難集中精神，工作受影響。

雞：易跟伴侶起衝突，包容與忍讓可化解。

狗：事業運有進步，能輕易達成工作目標。

豬：勿讓情緒大起大落，對身心健康不利。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

財星永遠是論命第一

錢財，不論古今中外，人人皆喜歡，而且不能沒有。在八字命理上，命主身太弱，需要印星來生旺身主保命。在古代不論政治、醫療、戰爭、生活環境，命仔隨時不保。所以有一些八字命格，必須放棄財星，見到財星，反而是禍，而喜用印星。這是古書所論。

人為財死，鳥為食亡。錢財在現今社會，容易成為禍害之源頭。現今社會，無財比死更難受，所以身上必須有些錢財，才有安全感。安全感、快樂感、人與人交際之底氣，與錢財成正比。自然有一部分人，不理生命何價？冒險發大財。

八字命理上，命主身太弱，財星生合七殺星，或傷官星生合財星來沖剋印星，這兩種組合的命格，最容易因發財而導至禍害。因為七殺星是代表災禍，與財星相合，財生殺再加強殺剋身的禍害，或財與破壞法律的傷官星，相生相合來沖剋契約印星，因財致禍命格。

因財致禍命格之人，他們內心對錢財之欲望，比起自身的險陷絕景，選擇還是錢財。至於一般正常合法求財命格，當然選擇錢財。所以財星在現今社會，都是論命的第一定位。