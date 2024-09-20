邵美琪孖關禮傑演夫妻　表現唔合格加「床戲」補救

藝人邵美琪相隔多年回巢拍劇，與昔日拍檔關禮傑飾演夫婦。邵美琪大爆拍攝初期被監製指2人表現不合格，故她惟有自加「床戲」。而馬貫東則為新劇奮身激減20磅。

邵美琪相隔多年回無綫拍劇，見到一班老朋友大感開心。而近日她就孖關禮傑和馬貫東到北潭涌為無綫新劇《特勤女團》進行拍攝，戲中飾演老夫老妻的邵美琪、關禮傑，私下是不錯的朋友，2人多年前已合作拍劇集及做舞台劇，默契十足。

關禮傑受訪時表示今次接這套劇有一半原因是因為邵美琪，表示：「因為知道對手係佢，大家都係好容易溝通嘅人。」講到今次做夫妻，自然少不了親密場面，邵美琪不諱言2人有咀戲，而關禮傑為了凸顯夫妻恩愛，會根據場口做適當調整，甚至加插親熱小動作，令2人看上去更似一對小夫妻。邵美琪還自爆起初監製直斥二人表現不合格：「咁所以我哋咪加啲床戲畀佢，坐喺張床上面 。」

另外，他們對劇中女兒鍾柔美(Yumi)有讚無彈。關禮傑表示比起現在的年輕人，Yumi算好捱得，而邵美琪更指Yumi適合在這行發展，又言見到一班年輕藝人令他們不禁想起以前的自己，都是日以繼夜努力拍戲。而令兩位前輩打破隔膜，成功融入一班年輕人當中的秘訣就是「萬歲」，笑言食物可以令大家開心。不過，邵美琪補充其實每位演員都有輪流請食嘢：「好似上次陳瀅粉絲都有買嘢慰勞我哋一班演員。」

另外說到早前有人爆宣萱當年在無綫拍劇的騷錢比天后王菲高。問到邵美琪當年的騷錢是否同樣很可觀時，她表示以前的事已經記不清，而且她從來不會跟其他藝人做比較：「我又唔知其他人嘅事，知少啲會開心啲。」

同場，在劇中飾演臥底的馬貫東身懷絕技，有不少打鬥場面，不過他就笑言全劇最好打的是「打女」陳瀅，表示：「我應該唔夠佢抽。」他又透露早前在烈日當空下拍戶外打鬥場面時，天氣太悶熱導致中暑，不過專業的他很快就調整狀態繼續工作：「都係休息咗1個鐘就要繼續打過。」馬貫東又大嘆今次與邵美琪對手戲極少，大感失望：「監製同我講話搵到Maggie姐返嚟拍我好開心，點知一望劇本，得3、4場對手戲，有冇搞錯。」又言為了角色減肥，一星期做足5日運動，加上控制飲食，用了僅僅2個月時間就由36吋腰減至33吋，一共減了約20磅。