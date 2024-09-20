日本專利赤靈 × 有機蟲草　新一代日本健康之王

【特約報道】疫情後，大部分患者的心肺功能不如以往，呼吸系統、免疫力下降，變成易病虛弱體質！您需要新一代健康之王-天和正健【日本．靈芝皇】，為您打造至強免疫力！

【日本．靈芝皇】，嚴選日本長野赤靈芝，被譽為「長壽仙草」。採用日本「一物全體」觀念，在靈芝孢子尚未噴出，子實體達到營養巔峰之時採收，配合專利破壁技術，完美保留孢子、子實體，菌絲體所含珍貴靈芝酸、靈芝多醣體及靈芝三萜等養份，再配合有機培植野生冬蟲夏草及珍貴姬松茸。成功提煉出品質高、藥效成分豐富的珍貴【日本．靈芝皇】，令您身體好、精神好、健康100分，絕對是新一代的健康之王！萬寧有售！

2大國寶級成分 打造強肺、補肝腎、強體質

專利破壁赤靈芝．10倍有效

【日本．靈芝皇】嚴選日本長野赤靈芝，早於昭和年代已被選為最優良的靈芝品種呈送日本皇室。在天然高山流水中悉心裁培，配合專利破壁技術，有效成分多10倍，強肝補腎、大大提升您的免疫力。

有機培植蟲草．疫後補肺

採用源自西藏野生冬蟲夏草菌種，於美國FDA註冊生物設施工栽培，在與西藏相同的低氧、低溫條件下栽培出100%有機冬蟲夏草，補肺益腎，改善鼻敏，咳喘至有效。

家庭必備健康之王 適合一家服用

．強肺、補肝腎，增強體質

．提升免疫力，抗病入侵

．改善三高、工作過勞、易倦人士

．肺弱、敏感、咳喘人士

．病後調理人士

天和正健【日本．靈芝皇】

銷售點：香港萬寧

售價：HK$638

總代理：愛健樂(香港)有限公司

查詢：2627 5768