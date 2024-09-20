炎明熹做義工探訪搞喊老友記　達成心願感受愛

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）同無綫合約風波未完，幕前工作繼續全面叫停，不過一班粉絲對佢都不離不棄，適逢中秋節，Gigi後援會嘅義工隊日前出動上門探訪老友記，並送上中秋福袋。原本義工們都唔知Gigi會出席，佢驚喜現身時即令粉絲大感意外，Gigi又話一直好希望同大家一齊做義工，今次終於達成願望。

Gigi對做義工一事非常上心，事前特地參加簡介會，了解各項流程及注意事項，前後探望咗照顧中風丈夫嘅婆婆、照顧患病太太嘅退休老師、104歲高齡嘅婆婆以及中風二十多年嘅伯伯，有婆婆見到Gigi勁開心，一直想佢留低陪自己傾偈，唔捨得佢離開，又有長者見到Gigi派福袋，感動得喜極而泣。

今次Gigi首次上門探訪，感受甚深，除聆聽長者們嘅故事，更主動關心佢哋，詢問及細心留意佢哋嘅需要。每次探訪完結後，Gigi都會立即記錄該戶嘅情況及需要，以便中心跟進，佢寫下備註據說更係義工之冠！除咗上門，Gigi亦在鄰舍中心派發福袋，裏面有調味料、醬料、蛋卷、餅乾等等，長者見到Gigi都非常驚訝，好開心由佢手上接過福袋，仲大讚佢好高、好靚女，搞到佢非常怕醜。