新一屆香港小姐競選早前圓滿結束,競選期間以師姐身份,帶領參選佳麗到新加坡拍攝外景的2021港姐季軍邵初,見證今屆港姐的誕生,她在社交網以「回憶着以前,期待着未來」為題分享感受,寫道:「Joined the short hair queens 同芷珊姐姐美儀姐行紅地氈係我嘅榮幸,師妹們你哋真係好靚好叻,每一個都係我心目中嘅冠軍,希望你哋繼續發光發亮,great night with GREAT people ,每一位女士都係我景仰嘅學習目標,feel so honoured & PROUD to be a Woman!」邵初亦晒出多張決賽當晚的合照,當中包括跟表演嘉賓葉蒨文的合照,她寫道:「天后Sally好nice好sweet,請佢合照嘅時候望住我話嘩好靚,我畢生都會記得,雖然應該係講緊條裙。」