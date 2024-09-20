新開酒吧　又有借口約老友

以前香港的夜生活多采多姿，酒吧林立。近年改變了生活和飲食習慣，但依然無大部分人對熱鬧和美酒的熱愛，近日有多間酒吧開幕，為客人提供精緻的雞尾酒和豐富酒單，配特色小食慢慢品味，既啱佐酒又適合打卡。

世界級調酒

本地有很多著名的調酒師，中環新開酒吧由世界級冠軍調酒師Antonio Lai和Samuel Kwok建立，酒吧以經典雞尾酒作靈感，再推出經改良的藝術配搭，讓2位調酒師打造出鮮明對比組合。以Pisco Sour和腐竹糖水作靈感設計的Soya Sour，配熱情果和檸檬，再加點豆腐薑泡沫，杯邊有抹茶和綠豆蔻粉，Scoop Me Up以秘魯皮斯可酒、山茶花和檸檬等配番石榴白茶泡沫，表層是煙熏泡泡，造型猶如雪糕。全新演繹的Pimm’s Cup則變奏出用利口酒和多款水果製作的Son of Pimm’s和內有士多啤梨薄荷魚子爆珠及青瓜氣泡的Selling Seashell。小食同樣以二合為一作概念，有熱浪薯條、四川酸菜炸魚條，以及用港式咖喱魚蛋及葡式馬介休球打造的魚蛋，配雞尾酒同樣有趣。

咖啡體驗

醒神咖啡和微熏美酒，各有特色。中環咖啡館兼酒吧由4位好友共同創辦，白天是咖啡店，晚上則變成隱密酒吧，經典雞尾酒會加入創新元素提升風味，以Gimlet作藍本設計的Vitamin Sea是用氈酒配海藻、菠蘿和麻油，Pete由Bloody Mary演變而來，加點意大利醋和迷你水牛芝士球，猶如在「喝」車厘茄羅勒沙律。佐酒美食有半溶芝士漢堡三文治、炸橄欖配酸辣是拉差醬和蛋黃醬等，讓品酒時有更佳體驗。

過江龍店

近年很多內地品牌攻港，最新一員是在中環連開兩間的精釀啤酒專門店，品牌生產自家研發的手工啤酒，無論是清爽、果味、酒花和烘焙等風格都有，當中有5款曾在國際啤酒大賽中獲獎，如星仔帶柑橘和熱帶水果的味道，葡萄熟了配搭葡萄汁令酒體呈紫色，柏林召喚是傳統德式酸小麥啤酒，清爽易入口，另有桂花小麥和帶朱古力香的侍郎等，選擇都相當多。

經典之選

經典的雞尾酒，自有其吸引之處，剛於中環開設的隱世酒吧由著名調酒師Sandeep Kumar創辦，店內以被遺忘的雞尾酒系列為主題，重新探索古老的雞尾酒之美。19世紀的人氣Sherry Cobbler，以乾型雪莉酒配糖漿、燈片和紅寶石波特酒調配，是經典之選。The King's Cobbler則是Sherry Cobbler變奏版，苦艾酒加士多啤梨和青檸，配上人手壓碎壓的冰塊，別具風味。配醃漬洋葱、橄欖和柑橘的Martinis，不能錯過，店內還有用水晶酒瓶盛載的蘇格蘭威士忌，同樣吸引。