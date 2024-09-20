變陣後首次出碟！FIFTY FIFTY回歸樂壇嗌幸福

曾經憑歌曲《Cupid》打入美國Billboard Hot 100單曲榜的韓國女團FIFTY FIFTY，其中3名成員去年突然單方面向事務所提出解約，只有KEENA一人留低，事務所後來宣布加入新成員CHANELLE MOON、YEWON、HANA和ATHENA，組合今日（20日）以5人陣容攜新碟《Love Tune》回歸樂壇，5女下午現身發布會，率先表演主打歌《SOS》。

對於以5人陣容再戰樂壇，KEENA表示：「感謝大家對我們5名成員的關注，我們為了今天經過了很多準備和努力，能夠給大家看到新的開始，我感到非常榮幸和幸福，很高興能夠跟這麼好的成員們在一起。」

新加入的HANA就對第一次在大家面前演出感到緊張，覺得能與隊友一起表演感到幸福和有意義，而CHANELLE和YEWON曾參加選秀節目《R U Next?》，其中CHANELLE表示：「成為歌手是我一直以來的夢想，為了能給大家看到好的演出而練習了很久，能以FIFTY FIFTY成員的身份實現夢想，真的好幸福。」YEWON則謂：「我也和CHANELLE姐姐一樣，能夠和那麼完美的成員一起實現很久以前的夢想，我每天都非常幸福。」而在瑞典長大的ATHENA就說：「姐姐們都很照顧我，令我成長了很多。」