譚俊彥唔慣半裸　張曦雯曾自薦演《新聞女王》

藝人譚俊彥（Shaun）與張曦雯（Kelly）今日（20日）出席無綫劇集《企業強人》的宣傳活動，近日播出兩人在劇中的床戲，但卻只有3秒，網民大叫唔收貨，Kelly反問：「唔夠呀？（之後有冇更激？）冇，多數情侣一開始係最激，之後細水長流。」Kelly笑言最愛的場口是Shaun在床上裸上半身，但發現Kelly已人去床空，Shaun坦言自己甚少裸上身上鏡，並表示：「（床戲）點到即止，因為要迎合番8點半檔同網上平台，意識喺到，而且出嚟好唯美。」他預告之後的劇情非常虐心，大家互相折磨，Kelly補充：「我會虐待佢，一個鍾意虐待人同一個鍾意畀人虐待嘅人。我會傷透佢嘅心，女人有時就係咁，我就係咁，我男友咁多年都唔走，所以就畀佢留低，哈哈！」Shaun稱角色會被對方搞到癲：「角色喺愛情上會變番後生仔嘅感覺，好似以前嘅我。」

現實中跟太太恩愛非常的他，直言有時跟另一半要呃呃氹氹：「我遲啲要去北京宣傳呢套劇，嗰日係太太生日，我都要趕番香港同太太慶祝。」而Kelly被指在劇中造型有新聞女王的感覺，她自認：「我有潛質做女主持，可能之前做過明珠台，有主持腔，我有自薦過演《新聞女王》，但冇回覆。」