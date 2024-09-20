黃智雯現身ViuTV做評判　孫慧雪「胸」猛搶Fo

藝人黃智雯、方皓玟、黃心美、孫慧雪、陳俞希、劉明軒等，今日（20日）在將軍澳為選美真人騷節目《美麗40路最美一夜》錄影。黃智雯離開無綫後首次在ViuTV節目亮相擔任評判，選港姐入行的她首次擔任選美評判，感覺特別。問到亮相ViuTV節目可擔心娘家不高興？她說：「唔會，因為覺得今次呢個節目幾適合我依家呢個年紀，同埋都唔使局限喺一個地方，有啱嘅角色、節目都想去嘗試。（有冇傾拍劇？）一路都有同唔同嘅公司傾緊，自己係演員，都好掛住演戲嘅感，都已經一年冇拍劇喇。」

她講到早前被指肚凸凸傳有喜，今日亮相則相當苗條，她說：「角度問題啫，生BB就一向都係順其自然。不過，自己都真係有個『BB』就嚟出世，呢個心願已經有10年，會喺網上頻道幫一啲素人、粉絲去圓夢，遲啲都希望搵胡說八道會姊妹做嘉賓。」

擔任司儀的孫慧雪以低胸裙示人，相當「胸」湧，完勝大露背示人的拍檔黃心美。孫慧雪講到「胸」猛的表現，她笑言：「好性感咩？已經冇落墊，媽媽係豐滿啲，心美條腰都逼死我啦。」她又指因18年後再做現場節目感到緊張，故不准老公現場捧場，但指老公也有睇節目𥄫女，笑言嬲嬲豬。黃心美笑言看見孫慧雪有窒息感覺，講到有網民覺得她今次主持節目表現不好，有點生疏，她說：「冇睇報道，如果係善意嘅批評會接受，但係都知道有人話我哋好嘈、又話阿雪呆、我就講嘢冇尾音，其實真人騷10幾個鐘拍住，冇可能一直保持住笑，唔係會抽筋。我哋又唔知佢會剪咩，可能我哋得罪導演啦，要氹掂佢先得。」

參賽者（14）翁貝怡與（30）文芷苓皆指能夠打入十一強已經當贏，不會去諗獎項。被讚有「神級童顏」的翁貝怡指在零經驗，短時間內練舞，希望跳出來手腳協調已經滿意。以性感打扮表演鋼管舞的文芷苓，自言攞獎要有奇迹出現，覺得獎項只是其中一個環節，比賽過程相當開心，一點也不悲觀。