廖慧儀着比堅尼扮美人魚　林秀怡爭取添食願意「裸體」

藝人林秀怡、廖慧儀、梁超怡、彭慧中及梁凱晴今日（20日）出席有份主持的無綫全新旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》宣傳活動，分享拍攝感受。5位主持除走訪超過60間食市吃盡美食，更上天下海體驗不同活動，當中有廖慧儀穿上比堅尼化身美人魚，林秀怡則笑指今次終於得償所願，有泳衣鏡頭。至於節目中同樣有穿比堅尼出鏡的梁超怡，坦言不懂游泳，只好負責拿相機為大家打卡。有份出席活動的電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉更宣布添食，預計會於12月開拍系列新一輯節目。

林秀怡、廖慧儀及梁超怡齊齊受訪，提到終於得償所願有泳裝鏡頭，林秀怡解釋：「上一輯我帶齊泳衣，但因為好多靚嘢要拍，唔夠時間所以製作組唔畀我着，哈哈！」問她是否為今次泳裝修身？她即自嘲自己件頭大「成個男人咁」，身旁廖慧儀即表示反對，並大讚：「眼前一亮發晒光心口又白又滑！」梁超怡更讚她誘人得令人流口水，林秀怡説：「佢兩個身形又好着晒比堅尼，應圓嘅部位都好圓！睇到我流口水又流鼻血。」

談到廖慧儀穿比堅尼扮美人魚，她表示是導演臨場加戲：「導演見間餐廳入邊個泳池咁靚，覺得唔好嘥，本身有潛水所以唔係好驚，但就唔係好睇到嘢。」問到自稱不懂泳術的梁超怡是否穿比堅尼「乾企」？她笑指自己也有浸在泳池水不過頭的位置，又自爆因童年陰影才對游泳恐懼：「10幾歲喺美國試過喺泳池浸親，自此唔敢再落水，屋企人搵埋教練嚟教都係克服唔到個恐懼。」不過她表示若將來拍劇或節目需要，會盡量克服恐懼。另談到公司表示會添食，問到是否想同一陣容主持？林秀怡即表示希望能成功爭取，更揚言爭取成功，下一輯會穿更性感的泳衣，笑言：「唔着都得呀！」