陳豪嘲張曦雯譚俊彥床戲僅3秒　龔嘉欣開心似速遞員

視帝陳豪與龔嘉欣今日（20日）出席無綫劇《企業強人》宣傳活動，龔嘉欣在劇中要由20多歲演到30多歲，她慶幸網民對她在劇中的少女造型受落：「本來好擔心，好在出嚟嘅反應OK，而且佔劇嘅比例唔多，而且好好驚喜網民都鍾意我同陳豪嗰條線。（網民讚你演速遞員神似。）好開心，我未演過呢類型角色，覺得好勵志，劇中講我揸綿羊仔送速遞，不過因為安全理由，監製唔畀我揸，但我私底下有偷偷揸。」至於陳豪在劇中要演繹不同年齡，其中年輕版的齊蔭髮型引起網民熱議，他說：「假髮嚟，我知有啲『銀』眼。」

另外，兩人在劇中非常純愛，沒有譚俊彥與張曦雯嘅激情床戲，陳豪笑言：「（床戲）交咗俾佢哋，不過就短啲得3秒。」嘉欣透露兩人在劇有一場浪漫的雨中打籃球戲，問到拍攝時有否初戀感覺？陳豪直言：「唔識答。」嘉欣爆兩人在鏡頭外非常搞笑：「場口講我同豪打籃球，我太細粒，跳極都拍唔到個波，最後要企紙箱墊高，陳豪仲笑我似暴龍。」又指稍後在劇中會煮飯給陳豪食，雖然她的角色是地獄廚神，但現實中她自認廚藝不錯，家常小菜無問題，但仍想進修廚藝，問到是否學日式料理？她說：「學煮粵菜，（準備做少奶奶？）唔係，有排！三餸一湯都識，今次想學進階版，例如冬瓜盅嗰啲。」陳豪聞言謂作為家庭主婦，廚藝是很重要，嘉欣稱趁有時間會考貨車牌，被陳豪指她一如角色「人仔細細，野心大大」