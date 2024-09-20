江希文神隱多年終蒲頭　仍有唱歌但鍾情金融

久未露面的藝人江希文今日（20日）以代言身份出席美容公司產品發布會，《中年好聲音2》劉威煌與顏米羔等則為活動擔任表演嘉賓。

江希文笑言超過10年未有出席公開活動，透露現時主要專注照顧11歲囡囡，問到可有想過重返幕前？她説：「曾經有諗過，但囡囡仲係好痴身，加上佢依家青春期，所以要等佢大啲先考慮。（有戲癮？）間中都有唱歌嘅，不過係玩玩下啫。」她表示對金融有興趣，早前亦曾修讀金融課程，笑言外出上課一少段時間便已被囡囡投訴，亦有打算安排囡囡到海外升學：「但佢話暫時唔想去住，會尊重佢意見，我同佢關係好似朋友。」

提到近年發生多宗學童輕生悲劇，她坦言會對囡囡更多關懷，又指囡囡對藝術方面有興趣，尤其喜歡畫畫，更大爆她開設了六個社交帳號上載畫作，笑指囡囡呻沒人關注他的帳號：「我話你開咁多個，我啲朋友撐都撐唔到咁多。（開短片平台同囡囡唱歌？）都想，囡囡把聲夠厚唱歌幾好聽，試過佢睇完我演出，仲問我點解唱得咁辛苦。」

同場劉威煌與顏米羔齊齊受訪，提到早前《中2》歌手鄭梓浩被爆搭上孫耀威已婚胞妹孫美賢普不倫戀，其正印女友Grace更向劉威煌太太訴苦。劉威煌坦言對此全不知情，覺得這是女士間的秘密：「對工作冇關係，所以唔會理會。（點評論？）大人嚟架嘛，唔輪到我哋插嘴。」談近期《中》歌手連環爆出負面新聞，被網民批評好混亂，顏米羔指跟節目無關：「個節目好精彩，大家幾廿歲人自己選擇，人哋嘅家事我有權去理，聽返嚟嘅傳聞我唔會理。（作為公眾人物會避忌？）我阿媽不嬲叫我要帶眼識人，我自己平時都好『摺』冇乜社交。」劉威煌亦表示不會特別避忌，別人家事不會過問。

另談到皮膚護理，二人都表示現時較年少時注重，劉威煌笑言以往會被太太迫他敷面膜，他當時覺得男人不用這麼多「花臣」，但現在則變得自動自覺：「因為年紀大受地深吸力影響，皮膚開始鬆馳。」顏米羔則較著重落妝與清潔：「以前淨係用清水洗面。」