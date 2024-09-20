劉俊謙被打到周身傷　董瑋蔡思韵演活父女情

由劉俊謙、董瑋、伍允龍、蔡思韵（Ceci）主演的電影《武替道》，早前舉行多場優先場，反應熱烈，戲中傳遞香港武師熱血精神外，董瑋和Ceci一段父女情，深深打動觀眾，父女檔日前分享拍攝感受，互讚對方表現專業，Ceci對能夠跟對方演父女大感榮幸，讚董瑋友善又關照後輩，跟對方相處並沒有特別怯場：「喺拍嘅時候，因為始終戲中父女關係未算十分好，但係因為佢真係太Nice，所以相處時都唔會令我覺得好畏懼，反而係一種尊敬喺心入面。」

戲中父親為了事業及一眾武師兄弟，而忽略家人，Ceci對此能深深體會：「可能我自己都係咁樣，工作上面忙碌，都會令到我忽略咗好多嘢，所以呢一份感覺我係理解嘅，但係當我演繹呢個女嘅時候，我覺得最難掌握係嗰種帶有愛嘅關係，佢只能夠展現一種好冷漠，或係一種已經扮不在乎嘅狀態，但係其實佢都好Care爸爸，所以我覺得演出上最難掌握係呢一種裏外不一嘅狀態。」對今次無緣參與動作戲份感到可惜，她說：「希望下次可以再合作嘅時候，係可以同佢有打嘅動作合作。」而董瑋表示初次見面覺得Ceci身形高挑，非常親切，Ceci是否有潛質做動作演員？董瑋表示：「有方法，林青霞都拍得動作片啊，係咪？」但笑言若Ceci跟他拍打戲，可能會後悔：「因為我做動作指導嘅樣，係同做演員兩樣嘢嚟㗎…我會要求高啲啦，因為唔想有機會受傷，又要拍得好睇。」

董瑋指「森哥」角色的遭遇令他更加投入演出，令他回想自己以前：「即係自己屋企，即係你畀到幾多時間啲細路啊…加埋角色佢作為父親，永遠做得唔夠，因為戲入面佢自己性格嘅問題，即係稍為自私少少，所以我對角色感覺幾深刻㗎！」直言因為工作導至放在家庭的時間少，確實與角色一樣對家人有一種虧欠感。董瑋自80年代後專注做武指工作，最近也有不少客串角色，自己會盡力做，但應該不會主力做演員。相反他看到香港的新演員、新導演，和幕後一直好努力付出，令他好感動，好希望為香港電影業的年青一代出一分力。

至於Ceci的另一半劉俊謙於戲中飾演熱血武師，經常被打到周身傷，Ceci竟表示不感心痛：「我只係覺得佢係一個專業嘅演員…最緊要係我都好相信佢，同埋好相信動作指導係會安全咁樣去做到。」並對男友能夠親身上陣演出動作戲，感到開心。