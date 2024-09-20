電車遇癡女　榨乾濕濕碎

正所謂螳螂捕蟬，黃雀在後，有時真係唔知邊個先係獵物，邊個先係捕獵者！就好似日本AV界嘅「癡漢遇癡女系列」咁，班癡漢以為喺電車中搵到位索女落手就好開心，點知女方原來係癡女，不但梅開二度，甚至食埋大四喜，最後畀佢榨乾晒呀！

食過翻尋味

喺S1出品嘅《嚴肅白領女士的真面目》入面，鷲尾芽衣係一個打扮老土嘅OL，有一晚佢乘搭電車嘅時候，被幾個電車癡漢睇中，先對佢上下其手，仲要衣妹用對極品J奶表演胸夾，後來更加大膽到就地正法！不過返到屋企之後，芽衣竟然覺得好興奮，不斷回味被癡漢圍攻嘅快感，於是第二晚佢喺同一時間搭電車，更主動搵癡漢大玩多P激戰，逐一將對方清倉！

愛上鹹濕仔

同樣由S1推出嘅《忘不了第一次的感覺，卻意外愛上了電車癡漢》當中，村上悠華外表斯文又怕醜，因而成為一眾電車癡漢玩弄嘅目標，呢個時候西裝友太郎出手趕走佢哋，悠華以為有救星，點不知原來太郎都係癡漢，只係想獨佔華妹嘅身軀而已！第二日，悠華喺圖書館又遇上太郎，對方重施故技，然而華妹表現得好享受，後來佢仲愛上咗太郎，經常相約去爆房，喺對方身上瘋狂榨取快感！

久旱逢甘露

片廠Madonna製作嘅《真夏的擠迫電車癡漢包圍網》，講述愛弓涼備受老公冷落，搞到身心空虛又寂寞，呢日佢搭電車嘅時候，因為冇冷氣而熱到出晒汗，而佢身上嘅汗味就引起咗車廂內嘅多眾癡漢嘅注意，繼而一擁而上對涼妹百般玩弄，不過久旱逢甘露嘅愛弓沾，有咁多男人滿足佢正好填補空虛，於是佢成日都搭電車搵班癡漢幫手，從密集式嘅激戰當中宣洩抑壓以久嘅慾火！

簡評

喺3部作品當中，本仙最鍾意愛弓涼主演嘅《真夏的擠迫電車癡漢包圍網》，原因係愛弓涼成熟又有韻味，而且仲身材婀娜兼白滑，初遇癡漢之時反應夠晒怕醜失措，到後來愛上被癡漢玩弄，更不斷苛索快感而且表現得飢渴無比，真係令人睇得回味！