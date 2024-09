詹天文翻炒Gigi成名路　姚焯菲獲銀彈造勢

聲夢女團After Class自成員炎明熹(Gigi)傳因合約問題遭無綫雪藏後,其餘3位成員姚焯菲、鍾柔美及詹天文順勢擸盡資源。據知詹天文有機接Gigi棒,無綫正以捧紅Gigi的「翻版招數」力推她亮相內地大型音樂真人騷;而身在新西蘭的姚焯菲則獲粉絲重金造勢,「缺炎」都冇有怕!

樂壇小天后Gigi自與無綫鬧合約風波後,正式被掟入「雪櫃」,幕前工作全面叫停,前途未明。去年曾代表香港在央視中秋晚會表演的她,今年悶到畫圓圈過節,取而代之是近年在內地同樣人氣不俗的男歌手曾比特。

昨日正值Gigi出道3周年,她亦未有忘記,在社交網分享出道舊照緬懷一番,感慨留言:「一年又兩年,兩年又三年,三年又……」感覺消極又唏噓,她又說:「只好把舊照翻出來,翻着翻着我們又剩下多少回憶呢?有些記憶很模糊,但卻很美好。我們用心去把它記住吧!」又不忘感激粉絲:「多謝你們為我慶祝的三周年,我們一起的三年。」網民鼓勵她振作、不要放棄,她似有心緩和氣氛,Po出「成就解鎖」照表示人生首次通渠成功,博粉絲一笑。

粉絲密謀送車牌

相反,After Class隊友姚焯菲(Chantel)順勢「升呢」為無綫最多產歌手,臨離港前推出第5首派台歌,雖然她已飛返新西蘭準備應付公開試,未能留港跟粉絲慶祝本月22日18歲牛一,幸而「人走茶未涼」,仍有連番宣傳攻勢Keep人氣。據知,「小菲象」(Chantel粉絲暱稱)日前已着手為她搞應援,將於她生日當天出動流動宣傳車,更會大派紀念品,幸運兒還有機會跟她越洋慶祝。另外,為宣傳新歌《至少他不似你》,歌迷會大手筆花逾20萬元租下旺角商場的巨型廣告板,連廣州天河城北門的商場亦有其慶生應援。

據知「小菲象」本打算送上一份神秘大禮,日前在運輸署的自訂車牌拍賣中,欲競投「CHANTEL」車牌賀她成年兼考獲車牌,可惜因競爭激烈,拍賣價接近4萬元,最終因叫價太高而被迫放棄,但他們密謀再接再厲,明年另投具代表性的車牌贈Chantel。

至於身在廣州準備23號開學、正式入讀星海音樂學院的詹天文(Windy)原來亦「靜靜起革命」,開始接收Gigi的公司資源。

為內地真人騷試音

有傳無綫高層樂易玲與《聲夢傳奇》音樂總監Johnny Yim(嚴勵行),親薦Windy參加內地大型黃金檔音樂真人騷《下一戰歌手》,該節目正是延續《歌手2024》,以「直播真唱不修音」為賣點發掘「新聲歌手」,明顯是Gigi年前憑真人騷《聲生不息》開拓內地市場的「翻版招數」!不過據消息人士透露,Windy僅獲無綫推薦安排試音,暫未知是否能在《下》亮相;而Windy亦感激Johnny送上「黃金機會」,趁中秋偕粉絲送上月餅及心意卡,多謝伯樂提攜,並表示「我會努力」。

鍾柔美雙箭頭劇壇插旗

「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)近期工作相當多,唱歌、拍劇雙線發展,獲安排拍攝無綫新劇《特勤女團》,與張曦雯、陳瀅及羅毓儀組成偵探女團,甚有發揮,更獲劇中媽咪邵美琪大讚乖女。

去年炎明熹為劇集《新聞女王》獻唱片尾曲《Crystal Clear》,今年Yumi則為熱播中的無綫劇集《企業強人》唱插曲《Come with me》,歌聲與唱功贏得網民讚賞。另外,她早前偕詹天文及王灝兒(JW)為港姐獻唱主題曲《Proud To Be A Woman》,並擔任表演嘉賓,事後她在社交網分享靚相,自爆有個港姐夢:「其實每一年嘅香港小姐,自己之前都會有幻想參加,今年唔同,榮幸有呢個機會獻唱香港小姐主題曲。」