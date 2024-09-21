【是日通勝】

農曆八月十九

甲辰年 癸酉月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

宜：大事勿用

忌：置業、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：32、01、39

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

金牛座：社交運非常好，有望跟心儀對象拉近距離。

雙子座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

巨蟹座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

獅子座：單身者切忌守株待兔，否則難獲愛神眷顧。

處女座：財運差，不要再胡亂花錢，否則後果自負。

天秤座：應變力超強，今天沒有甚麼問題可難倒你。

天蠍座：生活穩定，財運上升，但事業發展遇阻力。

人馬座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

山羊座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

水瓶座：容易為小事而動氣，今天保持低調免惹禍。

雙魚座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）兔 財運旺

（跌）馬 桃花弱

鼠：眉精眼企，能攻善守，工作效率極高。

牛：懂得尊重別人，在社交場合大獲好評。

虎：工作運一般，只懂抱怨不能解決問題。

兔：財運旺，投資方向正確，可進取一點。

龍：事業運強，但機會是留給有準備的人。

蛇：破財風險高，勿輕信別人的理財建議。

馬：是日沖煞，桃花運一般，脫單難如願。

羊：健康是財富，趁周末好好鍛煉體能吧！

猴：判斷力差，易把錢花在不值得的事上。

雞：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

狗：運勢欠佳，很多事要操心，心情煩躁。

豬：人緣不錯，有機會跟久違的朋友見面。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

給十二星座的開學Tips：風象星座篇

風象星座包括雙子座、天秤座和水瓶座，通常以聰明、靈活和創新見稱，以下是一些他們適用的開學Tips。

風象星座通常很有創造力，可以通過試驗不同的學習方法，例如閱讀、聆聽、觀察或實踐，了解自己的學習風格，以提高學習效率。

風象星座通常很有靈活性，可以制定一個每天的時間表，包括學習時間、休息時間和娛樂時間等，以便更好地掌握時間，並通過每天保持一定的學習時間、定期復習、寫筆記等方式來建立學習習慣，以便更好地掌握學習內容。

風象星座通常很有創造力，可以通過閱讀、參與學術活動、探索新的學科領域等方式來擴大自己的知識和視野，以便更好地應對學業挑戰，並在未來發展中取得更好的成就。

風象星座通常很善於交流和溝通，可以在課堂上提出問題，或者在課後向老師請教，與老師建立聯繫，這樣可以幫助他們更好地理解課程內容，並得到老師的指導和幫助。風象星座通常喜歡與人交流和合作，建立一個學習小組可以幫助他們更好地掌握學習內容，並與同學一起討論問題、分享筆記和學習資源，從而建立良好的人際關係。