米蘭時裝周︱趙露思貼身侍候愛犬　為保身材雪糕聞吓就算

內地花旦趙露思昨日現身米蘭時裝周，兩隻愛犬「Doe」和「點點」都有隨行，還享受主人全天候照顧。期間，趙露思請粉絲食雪糕，但為了保持身材，自己就一口都不敢吃，只拿着助手的雪糕狂聞，相當可憐。

內地多位頂流小生、花旦日前現身米蘭時裝周活動，所到之處均受到多國傳媒及粉絲歡迎。近年得品牌垂青的趙露思，日前帶同兩隻臘腸狗Doe和點點前往米蘭，由於她以往不時孖狗狗拍攝廣告、雜誌，所以很多粉絲都認出其愛犬，之前有粉絲在街上看到一隻臘腸狗，見到頸上的名牌頸帶即認出是Doe，之後更見到趙露思本人並順利合照。

當日，趙露思在機場等待時，一坐下即打開寵物袋讓愛犬出來「抖氣」，雖然現場很多人，但見慣世面的Doe和點點相當淡定。到埗後，她更親自推着放有寵物袋的行李前行，網民都笑言做狗好過做人！

檀健次獲粉絲拉隊慶生

趙露思昨日出席品牌騷，趁空閒時間四出觀光，期間更請粉絲飲果汁及食雪糕，相當寵粉，不過注重身材的她一口都不敢吃，只拿着助理的雪糕聞了一會，之後就一臉可憐地遞給對方，粉絲看到都感心痛。

此外，小生李現與賈玲前日同場睇騷，賈玲見到粉絲則High爆狂揮手。至於憑劇集《長相思》爆紅的檀健次則踩着單車到達會場，相當瀟灑，日前生日的他更獲當地粉絲在活動現場外拉起氣球，送上鮮花補祝生辰，非常熱鬧。