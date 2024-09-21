歌手陳毅燊（ANSONBEAN）近日推出同名專輯的新歌《ONE DANCE》，歌曲由他與女友張天穎共同創作，為首個情侶檔音樂作品，從MV中半祼曬胸肌搏到盡演出，就知他對作品十分重視。歌曲講述男生遇到心宜對象，希望給予承諾，歌詞直接示愛「我愛你」、「肯唔肯愛我」等字眼，ANSONBEAN笑言演繹唱出來可以，但不肯講出口，感覺肉麻，相當怕醜。他覺得歌曲除了可套用在愛情上，也可放在朋友和生活，會問自己憑甚麼獲得別人喜歡，從而推動自己更加努力，證明自己值得被愛。

入行3年，音樂事業經歷高低起跌，對負評他會一一接受，但遭人誤解態度寸及具攻擊性，有時會感到冤枉和委屈，因為內心不是想寸人。近日Edan公開追求女神林明禎，惹來網民議論紛紛，甚至出現脫粉潮，ANSONBEAN坦言自公開拍拖後，也有人表示反對，但開心大部份粉絲都支持，他說：「感恩粉絲友善，無反對我哋，如果唔係就辛苦，多謝大家包容愛我哋。」與女友拍拖短短8個月，感情甜蜜，他更Man爆表示有計劃將來：「結婚？有討論過，暫時都係兩個一齊進步先，一定有諗，要多啲時間，希望畀空間我哋再認識大家先。」又希望未來與女友有更多合作機會。