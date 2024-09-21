東方日報C1：詹天文翻炒Gigi成名路　姚焯菲獲銀彈造勢

聲夢女團After Class自成員炎明熹（Gigi）傳因合約問題遭無綫雪藏後，其餘3位成員姚焯菲、鍾柔美及詹天文順勢擸盡資源。據知詹天文有機接Gigi棒，無綫正以捧紅Gigi的「翻版招數」力推她亮相內地大型音樂真人騷；而身在新西蘭的姚焯菲則獲粉絲重金造勢，「缺炎」都冇有怕！

樂壇小天后Gigi自與無綫鬧合約風波後，正式被掟入「雪櫃」，幕前工作全面叫停，前途未明。去年曾代表香港在央視中秋晚會表演的她，今年悶到畫圓圈過節，取而代之是近年在內地同樣人氣不俗的男歌手曾比特。

昨日正值Gigi出道3周年，她亦未有忘記，在社交網分享出道舊照緬懷一番，感慨留言：「一年又兩年，兩年又三年，三年又……」感覺消極又唏噓，她又說：「只好把舊照翻出來，翻着翻着我們又剩下多少回憶呢？有些記憶很模糊，但卻很美好。我們用心去把它記住吧！」又不忘感激粉絲：「多謝你們為我慶祝的三周年，我們一起的三年。」網民鼓勵她振作、不要放棄，她似有心緩和氣氛，Po出「成就解鎖」照表示人生首次通渠成功，博粉絲一笑。

粉絲密謀送車牌

相反，After Class隊友姚焯菲（Chantel）順勢「升呢」為無綫最多產歌手，臨離港前推出第5首派台歌，雖然她已飛返新西蘭準備應付公開試，未能留港跟粉絲慶祝本月22日18歲牛一，幸而「人走茶未涼」，仍有連番宣傳攻勢Keep人氣。據知，「小菲象」（Chantel粉絲暱稱）日前已着手為她搞應援，將於她生日當天出動流動宣傳車，更會大派紀念品，幸運兒還有機會跟她越洋慶祝。另外，為宣傳新歌《至少他不似你》，歌迷會大手筆花逾20萬元租下旺角商場的巨型廣告板，連廣州天河城北門的商場亦有其慶生應援。

據知「小菲象」本打算送上一份神秘大禮，日前在運輸署的自訂車牌拍賣中，欲競投「CHANTEL」車牌賀她成年兼考獲車牌，可惜因競爭激烈，拍賣價接近4萬元，最終因叫價太高而被迫放棄，但他們密謀再接再厲，明年另投具代表性的車牌贈Chantel。

至於身在廣州準備23號開學、正式入讀星海音樂學院的詹天文（Windy）原來亦「靜靜起革命」，開始接收Gigi的公司資源。

為內地真人騷試音

有傳無綫高層樂易玲與《聲夢傳奇》音樂總監Johnny Yim（嚴勵行），親薦Windy參加內地大型黃金檔音樂真人騷《下一戰歌手》，該節目正是延續《歌手2024》，以「直播真唱不修音」為賣點發掘「新聲歌手」，明顯是Gigi年前憑真人騷《聲生不息》開拓內地市場的「翻版招數」！不過據消息人士透露，Windy僅獲無綫推薦安排試音，暫未知是否能在《下》亮相；而Windy亦感激Johnny送上「黃金機會」，趁中秋偕粉絲送上月餅及心意卡，多謝伯樂提攜，並表示「我會努力」。

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