秋日輕斷食　四大階段循序漸進不復胖

中秋過後就正式踏入初秋季節，天氣會較夏天涼爽，亦因為身體需要較多熱量保持體溫，食欲會變得比平時旺盛，因此也有日本人稱為「食欲之秋」。但如果不想身材走樣發肥，就要好好配合飲食控制，減掉頑固脂肪，最近網上就興起一個「秋日輕斷食」，分為四周進行，加上過程循序漸進，讓你瘦得神不知鬼不覺。

第一周：適應期

剛剛開始時並不需要完全捨棄食欲，亦不需要強迫自己運動，三餐照正常分量吃便可，並保持足夠的熱量攝取。但需要注意在晚上7時前吃完晚餐，同時也建議戒掉零食和含糖飲料，避免攝取多餘脂肪。另外，進食三餐前可先喝200毫升水，預先提高飽足感，到正餐時就不容易吃得過多。這個階段後會感到身體輕盈靈活，但又不會感到減肥的壓力。

第二周：速降期

到了第二周建議加入簡單運動，早餐和午餐照可正常吃，但應該以清淡健康為主。而晚餐亦同樣在晚上7時前吃完，而食物上則以蔬果為主，保持輕微的飢餓感入睡。另外，每天建議要喝夠2,000毫升水，讓身體加快排出毒素。經過這周後會發現脂肪消耗得快了，可明顯看到體重下降。

第三周：鞏固期

踏入第三周後會發現自己的食量和食欲有所下降，口味變淡，可照舊搭配運動並正常吃早餐，但要加上一隻水煮蛋，確保每天都攝取到優質蛋白質。至於午餐的分量則需要減半，而晚餐則以綠色蔬菜為主，每天的喝水量亦要提高至2,500毫升，不過睡前兩小時盡量不要再喝水，以免影響睡眠質素。

第四周：恢復期

到了最後一周，三餐可回復正常飲食，但食物上還是清淡、少油少鹽為原則，而晚餐仍不建議吃澱粉類的主食。如果嚴格執行前面三周，則會明顯感受到體重的變化，因此這周可加入重量訓練等的塑性運動，每次至少進行30分鐘，讓外形上也可看到減肥成果。