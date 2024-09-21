菊梓喬否認與保錡同居　死撐冇情侶紋身

藝人菊梓喬（Hana）早前被踢爆戀上男團ERROR成員吳保錡，更有傳2人已達同居階段，雖然女方一直未有回應事件，但愛得癡纏的保錡則回應正「了解中」，而為了表達愛意，他除了經常在社交網發文時選用Hana常用的綠色心心Emoji外，日前更被紋身店主爆他在手臂內側紋上一個細小的綠色心心圖案作為愛的印記，而Hana本身亦紋了一個。

Hana昨晚（20日）出席慈善晚宴擔任表演嘉賓，全黑打扮的她戴上手袖，她解釋是整體造型而非刻意遮紋身，更否認是情侶紋身，又大方脫去手袖讓傳媒拍攝。提到被拍到跟保錡拍拖買廁紙，她表示與自己無關：「嗰日我哋一齊做完Gym，係佢話要買廁紙，我知當時有人影我哋，我都有影番佢，佢話係保錡Fans。」她又表示沒有跟保錡同居，亦沒有互到對方家中過夜，澄清現時是跟妹妹同住，問到二人關係？她説：「係互相追蹤對方社交平台嘅的好朋友，已經維持咗一年。（追求你？）冇。（話同你了解中？）呢個潮語幾好用。」

問她是否已跟吳卓羲分手？她即顧左右而言他説「了解中」，明顯避談！不過當問她現在是否單身時，她卻表示不肯定：「我就快生日，唔想生日自己過。（保錡仲爭啲乜？）大家有好多揣測，令大家都有好大壓力，雖然我好正能量，冇乜壓力，但其他人會有，唔希望畀到任何人壓力。」問到會否介意姐弟戀？她指愛情無分任何界別，只要是真愛，任何事都可接受：「就算對方係女仔都得，希望唔再孤單，中女喺某個年紀都希望開開心心。（考慮吓保錡？）諗吓先。（擇偶條件？）我鍾意好人、心地善良、唔煙唔酒、要有事業基礎，我都想開開心心，始終唔係小朋友，唔可以亂作決定。」問到若對方表白會否接受？她笑指對方經常開玩笑：「要睇吓佢講乜先，唔知佢邊句真邊句假。」

談到對方為她紋身，她即時否認，並表示已詢問過對方：「佢解釋係近來好多代言同綠色有關，加上節目需要…唔知講唔講得個節目添。」她指自己的紋身跟對方不同，自己手上所紋的是「無堅不摧鑽石心」：「係提醒自己要為音樂而奮鬥，王菲同謝霆鋒嗰啲先係情侶紋身。（約保錡一齊紋情侶紋身？）佢唔係謝霆鋒。」她笑指若對方去整容變成謝霆鋒也不錯，因謝霆鋒很靚仔，懂作曲又會入廚。