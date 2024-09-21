梁嘉莹捲是非禍不單行　自爆受傷入院縫3針

出爐香港小姐冠軍倪樂琳（Ellyn）、亞軍梁嘉莹（Emily）、季軍楊梓瑤（Amina）及友誼小姐王汛文（Candice）昨晚（20日）出席慈善晚宴。當選後惹來不少是非的Emily，受訪時自爆剛從醫院回來，因較早時出席活動時意外仆倒，她説：「唔小心仆親，同保姆、工作人員去醫院縫咗3針。（點仆親？）喺個枱嘅邊邊，跟住我要往前就整傷。」正當記者摸不着頭腦之際，身旁Ellyn即替她解釋其實是「𠝹親」，全因枱邊有一件鋒利的金屬所致。

問到Emily是否受近日是非影響而心神恍惚？她即否認，並表示能於港姐獲兩個獎項很高興，坦言已不想再回應是非，問到究竟是否真有其事？她表示當中很多誤會：「我哋相處得好好，我哋都係好Friend。」她著記者不妨向身旁其他港姐求證 ，又指自己廣東話不夠好，有時或會表達得不到位，望大家諒解。對於有流出對話截圖指她曾表示港姐冠軍可用錢買到，她說：「點會買番嚟？香港小姐咁多年一定公平先可以存在咁耐，每個人都好有魅力，唔會存在買番嚟。」問她被不停抹黑，是否因開罪了他人所致？她坦言也不知道發生了甚麼事，並表示沒有開罪別人。身旁3位港姐被問到會否替Emily平反？Ellyn即力證15位佳麗關係很好；Amina則表示從報道得知事件，認同Emily的説法，至於友誼小姐Candice就指決賽剛過去，人紅自然事非多，當下最應該是去恭賀各得獎佳麗，而並不是去關注是非。

Emily坦言流言蜚語自己不能控制，只能盡力做好每件事，履行港姐職責，問她被誤會出席活動期間批踭Ellyn，日後會否多加注意減少大動作？她説：「咁多人提醒咗我，我肯定會改番，依家拍照企位我會企後啲。」問到Amina會否請Emily吃楊枝甘露氹她歡喜？她表示一定會，又指網上有很多人表示已根據她的「創意」吃楊枝甘露飯，並表示味道不錯，但笑指自己仍未試吃楊枝甘露三餸飯。