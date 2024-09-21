【營事檔案】火腿芝士米紙牛角包

最近興起以越南米紙取代麵粉及牛油所製成的牛角包，只需要越南米紙、蛋，以及想製成不同口味的食材，例如抹茶粉、可可粉，以及今次的鹹口味芝士火腿。除了方便以外，另一個好處是不用使用牛油，更輕盈。

火腿可適量食用

對於火腿，不同人都各持己見，有些人認為加工食品就是不健康，而有些人則認為間中食用，不過量對身體都不會有太大影響。而在火腿類中，有以豬肉製成的，也有以火雞製成的火腿。火雞火腿中含有適當的蛋白質，脂肪量也不高。每4片火雞火腿大約含有60卡，1克脂肪以及6克蛋白質，大約等於一隻雞蛋所含的蛋白質。當然，加工肉類通常含有較高的鈉，應適量食用。

減少飽和脂肪的攝取

牛角包含有大量的牛油和糖分製成，因此熱量較高，過量攝入除了會導致體重增加，增加肥胖的機會以外，更會影響心血管健康。牛角包中的牛油含有較高的飽和脂肪量，經常攝入飽和脂肪會增加血液中的壞膽固醇（LDL）水平，從而增加心血管疾病的風險。因此這個創意食譜減去了油分，尤其是牛油的添加，讓我們可以享受到牛角包的酥脆，同時保障了健康。

火腿芝士米紙牛角包

材料：

雞蛋 2隻

米紙 10張

火雞火腿 4片

低脂芝士 2片

調味料：

水 30克

鹽 少許

泡打粉 半茶匙

沙糖 適量

做法：

1) 雞蛋打散，加入水、鹽及泡打粉拌勻

2) 米紙沾入蛋液中，疊起4張已浸蛋液的米紙

3) 放上2片火雞火腿以及1片低脂芝士，再疊上一張已浸蛋液的米紙

4) 將米紙剪成三份（中間位置切出三角形），將左邊的米紙縱放，疊在三角形米紙上，右邊的米紙橫放，疊在底部

5) 將米紙輕輕向上卷，製成牛角包形狀，撒上沙糖

6) 將米紙牛角包放入已預熱的焗爐中，170度焗30分鐘，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。