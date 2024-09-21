精緻甜點　提升幸福感

做到攰想提升幸福感，一件精緻蛋糕、一口甜美的雪糕也可以幫到你，踏入秋季，天氣依然悶熱，消暑的雪糕甜品決不可少，想作慶祝或獎勵自己，一個大蛋糕作壓軸最好不過。想吃甜，隨時都無問題。

千層芭菲

多樣口味的千層蛋糕極具人氣，美國精品蛋糕店剛推出全新千層芭菲系列，仲夏莓莓玫瑰千層芭菲以玫瑰千層蛋糕配士多啤梨乾果片、法式士多啤梨朱古力脆餅、西米、士多啤梨味雪糕和檸檬啫喱等，酸甜開胃。夏日杧果千層布丁芭菲以布丁配杧果粒、檸檬啫喱和杧果雪糕，再加點脆脆更吸引。

當造芋頭

來到秋天，正是享用芋頭的好時節，法國糕點品牌近日推出秋季限定的芋頭麻糬軟雪糕，台灣芋頭配法國純奶製作，沒加糖和水，入口還可吃到粉甜的芋頭粒，分外滋味，逢星期五至日有買一送一優惠。此外，9月有推介的開開開心心蛋糕，開心果海綿蛋糕配同味的慕絲和果醬，再加杏仁蛋白餅和開心果朱古力餅底，表面放蝴蝶裝飾，包你食得開開心心。

大熱開心果

香港租金久升不下，很多人都選擇開網店找尋機會。剛開的網上法式手工糕點烘焙工作室，師傅曾在藍帶廚藝學校學藝，選用日本和法國食材打造法式小蛋糕、招牌芝士蛋糕和法式圓酥餅等小點外，為打響名堂，店子更推出開心果系列，當中的開心果控幸福組合就有開心果味的芝士蛋糕、可麗露、法式圓酥餅和法式小蛋糕，一次過滿足開心果控的味蕾。

香杧誘惑

香港人對杧果的熱愛有增無減，曾有報道指全世界最靚的杧果都會運來香港。北歐家品店美食站於9月推出杧果甜品系列，清新香杧椰子新地筒，酸甜開胃。楊枝甘露新地杯呈現港式美味，餐廳和美食站同步供應香杧忌廉蛋卷、香杧芝士蛋糕、香杧忌廉千層蛋糕和杧果糯米糍，再加上餐廳獨有的香杧熱情果撻，選擇就更多。

西班牙風味

西班牙炸油條是當地很傳統的甜點，尖沙咀手工雪糕品牌於逢星期五至日下午2時至6時，推出限定的西班牙油條雪糕，客人可選朱古力或雲呢拿味雪糕，放入油條杯中再灑肉桂餅乾，表面再淋滿焦糖牛奶醬，當熱的油條遇上冰涼的雪糕，冷熱交替好好食。