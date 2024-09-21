江嘉敏被朱智賢摸肚　爆有好消息公布

藝人江嘉敏及朱智賢今早（21日）到旺角出席慈善活動，向在場長者派發福袋，期間不停被集郵，相當受歡迎。二人分屬無綫舊同事，見面即「雞啄唔斷」，朱智賢更老實不客氣，雙手放在江嘉敏腹部，笑言對方有好消息公布，江嘉敏則大方回應：「多謝朱姐提點，我依家會努力keep fit啦！」

二人打趣指現在靠做義工敍舊，被朱智賢指「好嘈」的江嘉敏笑說：「之前我出咗一個慈善活動，都唔知佢會同場，事後我哋都有約食飯傾偈。」當被追問感情生活，是否真的有好消息公布，她嬌嗔回應：「邊個男朋友呀？冇呀！（見妳成日收花，乜唔係咩？）多朋友啫，送花都可以係女仔送嘅。（嚟緊休息，係咪會認真啲去考慮吓拍拖？）哎呀，學朱姐話齋，個肚都有咗5年，係時候要的起心肝減肥就真，就因為開劇同離開咗香港，真係少咗時間做運動。」

至於朱智賢被指與男友謝東閔同居，她一再否認：「我自己住㗎。（佢話妳屋企好亂嘛。）嗰條片佢喺度講笑，點知啲人就攞出嚟講啫。（佢喺《企業強人》個角色好乞人憎，妳有冇睇？）我第一時間叫佢修身先，佢嗰角色又真係好配合佢，哈哈！呢個角色好有發揮，佢真係要做到令睇嘅人覺得佢好乞人憎，想打死佢就好成功嘞。（咁妳想唔想吖？）長期都想，其實我都乞人憎，不過我嗰種係女強人嘅強勢，而佢最乞人憎係食極都唔肥。（你頭先話佢要修身喎。）上鏡唔同嘛，佢真人OK㗎。」