韓國限定節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE(ZB1)於去年7月正式出道,他們昨日(20日)起一連三晚在首爾奧林匹克體操競技場舉行演唱會,展開出道後首個世界巡唱。

9子在昨晚的騷上除演唱《In Bloom》及新歌《Good So Bad》和《Kill The Romeo》之外,又演繹《Over Me》、《Switch》、《En Garde》及《Say My Name》等《BOYS PLANET》時期的歌曲,令粉絲十分驚喜。

而他們將於本月28日開始,在新加坡、曼谷、馬尼拉、雅加達及澳門等8個地方舉行共14場演出。