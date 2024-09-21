斯文錶機　打Golf智強？

許多智能手機都支援運動模式，但專門針對高爾夫球而設計就少之又少。新推出的HUAWEI WATCH GT 5 Pro就預載高爾夫球場模式，包含全球超過15,000個高爾夫球場的3D地圖，配合五星雙頻GPS定位，實時顯示果嶺坡度熱力圖、果嶺指向及風速風向，並提供動態擊球軌迹及電子記分功能，恍如AI球僮助用戶提升表現。它還具備自由潛水及越野跑模式，前者可在40米水深運作，後者支援全彩地圖、分段導航及偏航提示，協助跑友完成比賽。

此錶採用銳邊錶殼，42mm及46mm兩個尺寸的設計均偏向斯文，分別內建1.32吋及1.43吋AMOLED圓形觸屏，並分別以航天級鈦合金及納米微晶陶瓷製作，防水、抗磨兼耐腐蝕，適合全天候佩戴。多得TruSense感知系統，它可量度心率、睡眠質素及ECG心電圖，更可透過呼吸訓練助用戶感壓。續航力方面，42mm版本支援7天續航，而46mm更可用足14天，算是相當長氣！

同場加映：硬淨之選

同期Amazfit T-Rex 3主打硬淨，錶殼採用軍用級別316L不銹鋼物料打造，面對酷熱70°C或嚴寒-30°C等極端環境，依然能正常運作。配備1.5吋AMOLED高清觸屏，峰值亮度達2,000nits，並設有紅、綠或橙夜間顯示模式，無論晝夜都睇得清楚。支援超過170種運動，涵蓋潛水、衝浪、跳傘等極限運動，同時配備圓極化GPS天線，可經屏幕得知實時位置。內置32GB儲存空間，透過藍牙耳機便能直接聽歌。電池則有700mAh，足夠連續使用27天。