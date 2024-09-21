印尼全新度假村 歎住海上Villa
2024年09月21日 17:00
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印尼弗洛勒斯島西端的拉布安巴佐有多間豪華度假村帶來難忘住宿體驗。（互聯網）
提起印尼熱門景點，不得不提位於東努沙登加拉省的科莫多國家公園，該處棲息着約2,500條科莫多巨蜥等多種動物，並有原始白色沙灘、多樣化山脈、雨林和熱帶草原。前往該處的旅客會經由弗洛勒斯島西端的拉布安巴佐 （Labuan Bajo）出發，發展下來這個小鎮擁有不少豪華度假村酒店，最近更有首間國際酒店品牌進駐，並帶來奢華的海上Villa！另外，當地還有兩間話題十足的度假村，值得旅客留意。
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360度任賞 優美景色
於今年5月在拉布安巴佐開業的TA'AKTANA, a Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo，是萬豪國際集團的豪華精選品牌旗下酒店，佔地16公頃，共有70間客房，包括45間套房及25間Villa，焦點落在7間建於弗洛勒斯海上的Overwater Sea Villa，每間均獨立興建，面積為195平方米，內裏設備齊全兼布置豪華，更可享360度被無敵海景包圍的興奮。套房以現代優雅風格設計，融入當地部落的色彩圖騰和編織飾物，及統統設有露台。與此同時，所有客房安排了私人管家提供貼心服務。其他設施方面，度假村設有3間餐廳，其中全日餐廳Leros呈上印尼人氣料理及世界各地菜餚，另有設於海上的雞尾酒酒吧Maiga!讓你邊賞海邊乾杯。還有內設6間理療室的水療中心Di'a Spa，帶來全身按摩、身體磨砂和臉部護理等選項。值得一提係，度假村配備了國際運動會比賽用規格的泳池，及有可舉行浪漫婚禮的海濱教堂。房價每晚IDR 6,860,000起（約HK$3,531）。
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活動豐富 娛樂無窮
要數拉布安巴佐首屈一指的五星級度假村，佔地1.4公頃的AYANA Komodo Waecicu Beach可算係代表。這間度假村除了設施齊全豪華外，一大特點係備有豐富活動讓住客玩樂一番。例如自設船隊，其中有54 米長的豪華遊艇 AYANA Lako di'a，船上設有9間豪華套房，提供1至2晚環繞科莫多島及周邊海域的航行方案。度假村位於弗洛勒斯島西海岸的Waecicu Beach，你可於海灘上大玩浮潛、SUP瑜伽、獨木舟、水下漫步、釣魚等活動。也別錯過全日跳島遊，行程涵蓋了科莫多島觀察科莫多巨蜥、帕達爾島徒步、登陸粉紅海灘等。住宿方面，擁有205間客房和套房，包括13間面積達99平方米的海景套房，而所有房間均附設海景露台。共有7個餐飲場所，包括供應炭烤龍蝦和海鮮的KISIK Seafood Restaurant，及享用原創雞尾酒的屋頂酒吧UNIQUE Rooftop Bar。度假村還有三座主游泳池、水療中心及健身室等，設備一應俱全。房價每晚IDR3,592,976起（約HK$1,849）。
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享受永續 兩者兼得
近年不少度假村在提供奢華服務之餘，亦強調環保及永續，坐落於拉布安巴佐的Menjaga Bay Resort便是當中一分子。這間於今年4月正式開幕的度假村透過太陽能系統供應清潔能源，並採取節水措施來保護該處的生態系統。與此同時，從當地生產商採購原料和材料，支持經濟並減少對環境影響。度假村僅提供17間客房，分為山景套房和海上套房兩種房型。山景套房位於高地之上，四周高聳山峰環抱，而且所有客房均朝西面，可眺望弗洛勒斯海，其中4間客房更設有私人泳池，隨時都可跳入池裏暢泳。至於海景套房則建於海面之上，住客全天候被湛藍大海包圍，感受寫意時光。用餐方面，設有一間結合傳統和創新料理的餐廳，炮製多樣化風味的菜餚。度假村內的設施也有不少體驗活動，例如每天舉行的科莫多國家公園浮潛和潛水，還有行山、划艇、釣魚、海上野餐等選項。別錯過結合傳統技術和現代科技的水療服務，深層消除疲勞。房價每晚IDR 3,300,000起（約HK$1,698）。