譚輝智度身寫歌冧太太　拍MV奉旨與Model親熱

無綫《中年好聲音2》譚輝智近日推出首支個人單曲《多麼感激》，他今午（21日）出席「東港城X譚輝智《多麼感激》新歌發布會暨簽唱會」，吸引大批粉絲逼爆商場兩層樓，輝智太太及一對子女，以及「中2生」顏米羔等都有到場支持，場面熱鬧。

席間播出《多麼感激》MV，輝智奉旨與扮演其妻子的模特兒有不少親暱戲份，台上他更打趣指自己以「梁朝偉眼神」演出。問到事前有否向太太備案，他坦言：「其實連我自己都唔知點拍，我睇工作人員畀嘅方案，覺得好簡單啫。（梁朝偉嘅眼神點練番嚟？）攞嚟參考啫，有睇梁朝偉嘅戲取經，但係睇睇吓都睇番周星馳，哈哈！」

他坦言對自己演技無信心：「拍完MV先知道冇呢個天分，唔可以認真，我會忍唔住會笑，如果真係要拍都係喜劇，但自知未夠班，真係冇諗呢啲嘢，暫時亦都冇人問過。」談到太太於台下冧爆，他說：「首歌為佢度身而寫，所以佢好鍾意。（下次度身訂造畀對仔女？）都可以。（買番模特兒套性感睡衣畀太太？）買咗佢都唔肯着，佢鍾意卡通睡衣。（點解唔搵佢做女主角？）佢唔肯，我有問過㗎㗎。」

近期商演工作非常忙碌的他，下月又再上郵輪開騷：「目的地係沖繩，咁我會留低同父母及兄弟姊妹一齊旅行，因為我哋都有廿幾年冇試過嘞。（商演團）年底都仲有一個去惠州，我擺低咗唱歌好多年，唱得幾多得幾多，難得有人鍾意聽。（太太有冇投訴？）冇，因為佢都會跟埋我去我。（加佢家用？）我不嬲都話畀晒啲錢佢，佢好投入，對呢件事大家都好有新鮮感。」