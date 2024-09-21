黃依汶結婚10周年　1個夠晒數唔再追

藝人黃依汶（Emme）與陳國坤2014年結婚，今年慶祝結婚10周年紀念，2人育有一子現年8歲的陳真，一家三口幸福美滿，由藝人轉型成為飲食揸fit人，Emme已經習慣這個新身份：「做餐飲業之前，已經有自己品牌，唔係由娛樂圈直接跳入呢個崗位，中間都做咗好多唔同嘅職業，當然仲有就係做一個全職媽媽啦!覺得做媽咪真係好辛苦，因為我做乜嘢都可以放低，但係小朋友就唔可以放低，所以個種辛苦係精神上，即係嗰一刻做嘢已經好攰，但係仲要同個仔傾偈，你係唔可以唔睬佢嘛! 」

Emme視兒子如「小大人」般看待，兩夫妻幕前的演出，都要給陳真過目及批准：「其實佢都好想知道媽咪爹哋喺度做緊啲乜嘢，我每日返屋企都會同佢講吓我今日做咗啲乜，有啲乜嘢感受？希望佢都會習慣，以後有咩事都同我講，所以就算爸爸拍啲16歲以下唔畀睇嘅電影，我哋都會喺旁邊引導畀佢睇，等佢知道我哋兩個做緊嘅嘢。 」並揚言生一個夠曬數，笑指曾問過兒子是否想要細路妹，兒子堅決表示不要，還表示不怕一個人會悶，有朋友便足夠。早前暑假Emme讓陳真參與軍校訓練，兒子獲益良多，她表示：「因為佢由細到大都未試過喺出面過夜，今次一去就7日，返到嚟好似大過咗好多，有陣時仲會搶住摺晒所有被，同埋最大嘅成就，改善咗寒背問題，從未見過佢企得咁直，簡直係值回票價呀!」