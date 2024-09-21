ROVER為音樂劇拜神　宣布加開終極一場

男團ROVER全員包括亨仔（陳鎮亨)、希晉（王希晉）、Kim（卓金樂）及Jason（雷濠權）偕女團Lolly Talk其中3位成員EIka（鄭芷淇）、Sinnie（吳倩怡）和阿妹（黃敏蒿），還有樂壇新人陳伊霖（Eelyn）合演音樂劇《重拾：10分鐘》今晚假壽臣劇院公映。

演出前8位主要演員和台前幕後進行拜神儀式，並宣布加開本月28日終極一場，合共10場。身穿運動Bra Top的阿妹狀態最fit，就算素顏亦零走樣，她表示：「因為唔見咗牙套，今朝好早去牙醫度配番，之後去跑完步先再嚟呢度拜神，其實都試過唔見牙套架啦，（平時都咁烏龍？）我只係唔記得牙套啫，台詞我記得晒嘅。」又指排練時，亨仔最多蝦碌嘢。

問到可擔心有人爆肚？因沒有化妝欠自信的Sinnie就堅持不除口罩，她說：「我都會爆肚，會加多句台詞，其實我哋排練時，個個都好認真，但排排吓就玩到癲，Eelyn嗌到聲都沙，我都有責任包容啲男仔，同埋Elka都轉數快，會接到我啲台詞嘅。」

同樣戴了口罩遮素顏的Eelyn就話未排練時，聲帶沒問題，但一排練，可能玩到癲加上不懂用聲，結果聲音變沙啞，有信心「死頂」下可以完成10場演出，現時為了救聲已出盡法寶，如飲開聲茶，川貝水及食琵琶膏等，Sinnie就提議她飲鹹竹蜂水。

至於亨仔被Lolly Talk3位成員爆烏龍事多，他澄清：「只係試過1次啫，正式排練時，導師都有讚表現好，(你有啲緊張喎？)咁第一次做舞台劇，同埋舞台劇唔可以NG先有啲緊張啫，同拍劇係好唔同，（以前拍劇都好多NG?）都冇乜，因為拍劇都係做茄喱啡，冇乜台詞，都係做本身角色。」而希晉和Kim因帶病上陣，帶戴住口罩謂會包容遲半拍的亨仔，亦會將壓力變成動力，兩人同病相憐已咳了半年，但明白帶病演出非藉口。有謂財多身子弱，Kim就爆Seed謂：「冇財又病，有冇醫療卡？」亨仔則說因為兩人冇錢睇專料醫生，只可以睇公司醫生：「20蚊一次，食靚藥要加錢。」