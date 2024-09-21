AMG GLC 43 4MATIC Coupé及SUV車型孖住現身

全新GLC 43 4MATIC Coupé 及GLC 43 4MATIC SUV雙雙現身，接受預訂，售價分別$106.5萬起及$99.9萬起。（方偉堅攝）

平治的Mercedes-AMG再有中型車系列輸港，指的就是全新GLC 43 4MATIC Coupé 及GLC 43 4MATIC SUV。

兩車型均搭載配備電動排氣增壓器的 AMG 2.0L 直四Turbo引擎，最大馬力421hp，峰值扭力500Nm。另在較低轉速範圍，內設的皮帶驅動啟動發電機（BSG）能短暫提供額外的 14hp增壓。夥拍配備濕式起步離合器的AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 波箱，0-100km/h加速皆只需4.8秒完成。

除了車載4MATIC全時四驅系統外，兩車型均配備後軸轉向、AMG RIDE CONTROL 懸掛系統連自適應可調式避震器 及提供Balanced和Powerful兩種引擎聲音模式設定的 AMG Real Performance Sound系統，帶來AMG專屬駕駛體驗。