鄭俊弘知兒子患「天使綜合症」感崩潰　無悔為愛情放棄事業

歌手鄭俊弘(Fred)日前上電台節目《星光背後》宣傳新歌《爛好人》，提到新歌《爛好人》和去年重簽公司推出的《左搖右擺》，均由金牌監製王雙駿（Carl）夥拍填詞人Oscar打造，全新風格甩掉星夢何哲圖年代劇集歌模式。Fred承認從前面對舊老闆，他大多時候做「爛好人」，他表示：「我好容易話為，老闆話唱咩就唱咩，有啲歌係鍾意嘅，有啲就算唔啱我唱都要唱，變咗好似冇咗character。」他首度披露早於2021年TVB高層變動前，他已想求變，約滿後不再續約星夢，後來何麗全回巢掌權唱片部，再斟他簽音樂合約，承諾給他音樂上創作自主，促使他親邀王雙駿合作，「我本身好鍾意陳奕迅Eason，好鍾意Carl叔叔做Eason的歌及演唱會，現在的歌可以表達自己及有更多想法，以前有爭取過，但最後都係老闆決定。係唔敢拒絕同講自己嘅立場，怕其他人點睇我，覺得自己要好合作，但心入面係唔想妥協，搞到自己唔開心。但依家仔都生埋，就覺得不如一開始就同人講咗自己諗法先，唔好浪費大家時間。」

提到患有天使綜合症的兒子Asher，他和老婆何雁詩心情如天堂墮入地獄，「阿仔6個月大已經發展遲緩，仲未學識坐，到9個月大都無力爬，最初我一直樂觀堅信無事，係太太勸帶阿仔睇發展科同腦科，最後做咗基因檢查。好記得係假期後12月30日證實。」對於兩萬分之一的基因突變病降臨於愛兒身上，將來兒子成長後亦只會有幾歲的智力，他憶述夫妻二人痛心疾首，曾怪責自己將病變基因帶給兒子，「懷孕期間、婚前檢查都check唔到，萬幾份之一機率嘅事，從來都冇諗過會發生，聽都未聽過呢個病。當初懷疑可能係自閉症，之後先知原來係嚴重過自閉症同唐氏綜合症，事前檢查唔到，係基因突變！」Fred知道兒子的狀況後，直言感到崩潰，想到自己和老婆可能只能活多40、50歲，兒子之後如何生活，想到此處有如跌入深淵，「我唔想出街，日日攬住阿仔喊，係經過一段時間沉澱才走出來，明白要積極搵辦法幫阿仔，希望公開經歷鼓勵同路人，將訊息傳開去，希望將來會有藥幫到。」

另外，對於外間認為他為愛情放棄事業，鄭俊弘反而感恩有這個過程，讓他成長，人生是不斷改變，一定會有好有壞，感激與太太一起共患難，能夠走在一起是最好的結局。也感激好多粉絲對他不離不棄，像之前的歌舞劇，粉絲每場都支持，甚至跟到去外地開騷。