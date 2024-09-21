阿Mo治療後大汗淋漓臉色通紅　消耗增大需補充蛋白質

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（21日）他發出第113封代禱信。

李盛林牧師透露兒子阿Mo在神經信號配對後的近兩個月，每每在操練中 ，因為自主參與治療的增加，身體的消耗也明顯增大。在每個不同部位的操練，過程中往往需要稍作休息一兩分鐘才能繼續完成整個治療。因此，在飲食方面也需要增加蛋白質的攝取，以補充體能和增強肌肉。

阿Mo隨着感覺神經逐漸恢復並且自主參與增多，每次治療都讓阿Mo大汗淋漓和臉色通紅：「治療結束後，血壓會暫時升高，這是手術前極少出現的現象，但稍作休息後，血壓便恢復正常，就像運動員一樣。」

代禱信內容如下：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 113 (20240922 ) - 「變化中的適應」*

「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」(詩篇23:1)

*1) 【經文解說 (上)】*

a) 大衛的家庭背景裡充滿了戰士的色彩，從小已耳濡目染，加上牧放羊群的經驗，經常面對猛獸和環境的威脅。雖然是家中最小的孩子，但他卻學會了靈活勇猛，善於作戰。*以色列迦南地的牧羊不同今天大草原上的牧放，讓牠們自由自在地活動，羊群常在狹窄且崎嶇的山坡牧放。一不少心，羊便可能掉下山坡或是掉入山洞，更甚的是被匿藏的猛獸所吞噬* 。因此，牧羊人必須時刻關注羊群，警惕突如其來的危險。並必須對環境瞭如指掌，才能保護羊群，提供牠們及時所需要的一切。

b) 因此，*大衛將自己過去作牧羊人的經驗比作自己是羊，耶和華神是牧羊人*。他體驗到自己的需要是甚麼，正如昔日牧放羊群時，他了解牠們的需要，並適時的提供一切所需的幫助，以至羊群甚麼都不缺。

*2) 【我們過去的經歷】*

a) 兩年多了，*在阿Mo遇事的時候，Mo爸媽真的是感到徬徨失措，不知道他能否在創傷中復原過來。在治療的期間，遇到了許多無私付出的醫護和專家，他們不計回報地支持，讓阿Mo在這無法自主的過程中能夠安心治療，專注康復*。在過程之中，的確體會到作為我們牧者的神是怎樣滿有恩典的帶著我們渡過險境，確立了治療的方向和盼望。

b) 在治療脊椎創傷的新科技不斷發展，對所有傷患者帶來盼望。*阿Mo也因而可以有機會嘗試這些創新治療*。正如我常常說：醫療的器材和科技帶來人盼望，但最重要的還是當事人對這些要有反應才得到幫助，人很多時都是不能自主反應，唯有創造主的能力才能使人有變化。

*(一) 啟言 (Mo)*

*1) 【復康操練身體的消耗】*

在神經信號配對後的近兩個月，每每在操練中 *因為自主參與治療的增加，身體的消耗也明顯增大*。在每個不同部位的操練，過程中往往需要稍作休息一兩分鐘才能繼續完成整個治療。因此，在飲食方面也需要增加蛋白質的攝取，以補充體能和增強肌肉。

*2) 【反應大不像手術前】*

手術前的治療大多數是被動進行。*隨著感覺神經逐漸恢復，並且自主參與增多，每次治療都讓阿Mo大汗淋漓，臉色通紅*。治療結束後，血壓會暫時升高，這是手術前極少出現的現象，但稍作休息後，血壓便恢復正常，就像運動員一樣。

*3) 【照顧者的機靈】*

正如上述所說，隨著阿Mo身體的逐步變化，照顧他的人也需要靈活調整照顧的方式和方法。盼望雙方能夠儘快適應過來。

*4) 【禱告】：*

a) 請為阿Mo在 *身體變化和適應過程禱告，也為照顧者的智慧和靈活應對禱告*。盼望他們彼此協調，幫助阿Mo專注於治療。

b) 期待治療的方案不單在維持和強化身體的機能，也能研究出更突破的方案，使 *身體不同的單元活動能協調運作，自主能力進一步增強*。

c) 請為正計劃 *下一階段進一步的神經配對深化調整禱告*，祈求能有更精準細緻的幫助，同時能夠促進感覺神經的恢復。

*(二) Mo爸媽*

*1)【照顧同時忙於教學】*

由於早前陪伴阿Mo進行創新治癒，原有的教學工作推遲到這個月才補回，所以近日比較忙碌。同時也會抽出時間協助照顧幾位孫兒，雖是這樣，但這也是一件樂事。請為我們的身心靈健康禱告。

*2) 【膝關節退化】*

在這兩年多都停止了過去三十多年運動的習慣，約在半年前開始發現有膝關節退化的跡象，某程度上也影響了日常的活動。請為能及時得到適當的治療禱告。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「113 變化中的適應」* 。