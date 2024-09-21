慾火清走晒　住客爽到嗌

唔知大家對物業管理員嘅印象係點呢？其他嘅唔知，但對日本AV界班管理員就肯定係有讚冇彈，皆因佢哋除咗處理大廈各大小事項外，待人態度親切又體貼，仲好樂意為住客解決慾火添！

瞓身安撫

喺DAS!出品嘅《用巨乳解決住客煩惱的管理員》入面，五日市芽依係一幢公寓嘅管理員，做事盡責，而且仲充滿母性，對於單身男特別照顧有加，當知道對方感冒唔舒服，佢不但會上門煮飯，仲大送秋波兼玩胸夾，令對方即時生猛晒，展開連場激戰！另外，芽依見到有男住客失戀而情緒低落，又會主動安撫對方，仲充當臨時情人雙雙共赴巫山，令對方忘記情傷，有個咁好嘅女管理員，難怪班男住客個個都住得咁開心啦！

臨別秋波

片廠於h.m.p製作嘅《在畢業前的六個月與管理員發生關係》，講述一幢公寓就快拆卸，雖然係咁，依然有多個單身男住客因為經濟問題，決定住到正式拆卸先至搬走，亦因為咁，佢哋同女管理員奧井楓愈來愈熟落，仲成日一齊食飯添！有一晚，奧井楓同其中一個男住客晚膳，言談間得悉對方原本係青頭仔，仲好想體驗男女之歡，而奧井楓一直都空虛寂寞，所以決定幫佢破處！而到臨別之際，奧井楓仲約埋公寓班單身男嚟番次多P激戰大混戰添！

互相滿足

於S1推出嘅《中年大叔與少女互相填補空虛》當中，由於宿舍其他住客都返晒鄉下探親，宿舍內就只有淺野心同管理員德叔，呢晚佢哋無所事事，便約埋一齊飲酒傾偈，冇幾耐淺野心就飲醉咗，德叔見狀就細心照顧心妹，抱佢入宿舍房休息，然後自己走去沖涼，點知淺野心突然走入浴室，表示好鍾意德叔呢類咁成熟嘅男人，仲主動獻身，其實德叔亦好耐冇掂過女人，此刻兩人嘅慾火一發不可收拾，大戰到天光！

簡評

喺呢3部作品當中，本仙最鍾意奧井楓主演嘅《在畢業前的六個月與管理員發生關係》，原因係楓妹斯文又有韻味，同漫畫《相聚一刻》入面嘅管員理女主角音無響子好相似，加上佢對班男仔態度溫柔又親切，床上激戰又夠晒投入，真係令作品精彩指數爆燈！