企業強人︱謝東閔做敗家仔夠浮誇　李芷晴「扮聰明」

無綫的《企業強人》除了兩大視帝陳豪和譚俊彥大鬥戲法外，飾演敗家二世祖的謝東閔，網民談論熱度甚高，被指舉手投足夠浮誇，臉部表情夠繃緊，聲線夠吵耳，網民大讚謝東閔演得夠火爆，演技大有進步。原來謝東閔的角色原型是《大時代》中的丁益蟹，監製Marco事前要求東閔翻煲《大時代》，東閔笑言：「Marco係有叫我睇《大時代》，我睇完都有少少入咗一個衰衰地格二世祖嘅感覺，所以演呢個戲都幾攰，因為我本身唔係咁嘅人。」

至於李芷晴為演好睿智千金律師角色，開劇前看很多法律資訊幫助入戲：「今次角色真係我入行以嚟比較多戲份嘅一個，記得當初收到消息要入劇組時好興奮，但同時又好擔心自己會做得唔好，所以好早就開始睇劇本研究，上網睇資料。」又指角色跟自己性格差別頗大，笑言初時也擔心自己做不到貴氣、又善良親切的感覺，指角色聰明又冷靜，屋企人都取笑她要「扮聰明」才是最大挑戰。芷晴又指姜大衞鏡頭前氣場十足，但私下其實十分好人，很照顧後輩，又常常講笑話，是公認「片場暖場王」。至於吳子冲的角色設定人格乖仔、善良、冇機心，相當討好，深愛網民喜愛，不少網民讚「聽話乖仔」、「呢個Look好型」、「好喜歡你，Good Boy」。