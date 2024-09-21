張家輝再拍劇集　酬勞合理但要重新適應

影帝張家輝與導演兼好兄弟馬浴柯，晚上現身觀塘出席新片《重生》首映禮，吸引大批途人圍觀，場面墟冚。家輝與馬浴柯11年前於電影《掃毒》合作，友誼維持至今，年前馬浴柯執導《怒潮》便找來家輝主演，結果該片完成之際，再有片商找馬浴柯開拍《重》，促成他與家輝短時間內再次合作。台上家輝笑指今次資金比《怒》少，但自己發揮更大，而今次為投入角色，拍攝時他更以長金髮Look造型登場，十分突出。

事後兩人一齊受訪，馬浴柯坦言正在構思新故事，不排除繼續與家輝合作的可能。當問到十多年的關係，可感到家輝有所改變，馬浴柯笑答：「沒有，他對電影的執念及熱愛還是一樣。」同樣身兼導演身份的家輝，坦言自己跟馬浴柯的方向不同：「佢係一個好成功嘅商業片導演，而我就鍾意執導非主流電影，可以滿足吓自己，不過若然再有機會做到導演嘅話，都希望邀請番佢嚟做演員。」馬浴柯聞言即謂：「好希望呀！」

另外，家輝日內將赴澳門參予刑偵劇集《芻狗之血》開鏡，今次他將夥拍胡杏兒及曾舜希演出，這是他相隔超過20年再次接拍劇集。問到今次因什麼原因給打動時，他坦言：「因為係以前TVB嘅製作班底，包括蘇萬聰及歐冠英分別擔任劇集導演及總編劇。而呢個故仔本來係外國嘅，但已有好多地方買咗版權嚟改編，我諗如果自己去演，會有種存火炬嘅感覺，依家喺我手上，千祈唔好令個版權丟臉。」他直言今次20集的演出，會在澳門及內地拍攝數月，刻下自己睇劇本做準備時，亦覺得有點不習慣，因與電影劇本很不同：「好似遺忘咗以前拍劇嘅運作，都要重新去適應。」

至於今次角色，家輝透露：「我演嘅人物，為咗親情而犯錯，個雪球越滾越大，最後要想辦法修復。（同杏兒有咩關係？）我哋冇感情事，只係工作嘅夥伴（酬勞好吸引？）合理嘅片酬，肯定唔係香港電視台畀嘅錢。（等同你一部電影片酬？）差唔多啦！」