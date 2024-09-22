【是日通勝】

農曆八月二十

甲辰年 癸酉月 己丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：交易、嫁娶、動土

忌：栽種、置產

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：24、42、31

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

金牛座：趁星期日四處閒逛，可以為你帶來好心情。

雙子座：沒有急於要完成的工作，可慢慢逐一處理。

巨蟹座：頭腦精明，把精力放在學習上，易獲佳績。

獅子座：好人唔怕做，將來遇到困難才會有人幫你。

處女座：人緣好可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

天秤座：遇到任何問題要保持冷靜，切忌藥石亂投。

天蠍座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

人馬座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

山羊座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

水瓶座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

雙魚座：是時候為人生設定目標，不要再虛度光陰。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）羊 遇考驗

鼠：運勢低迷，不如意的事接二連三發生。

牛：出外要注意安全，駕駛者要提高驚覺。

虎：桃花旺，另一半的體貼入微令你感動。

兔：生活多阻滯，遇到難題切忌自亂陣腳。

龍：壓力大，健康受影響，適宜好好休息。

蛇：財運平平，炫富行為有可能惹上是非。

馬：珍惜眼前人，不安分守己，將會後悔。

羊：是日沖煞，感情受考驗，需小心處理。

猴：腦筋靈活，無論學甚麼都能舉一反三。

雞：春風滿面，能夠輕易引起異性的注意。

狗：肝火上升，不好好控制脾氣有損健康。

豬：事業運上升，待業者易找到適合工作。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響運勢的壞習慣

個人的生活習慣和日常行為，對自身的運程發展有着非常重要的影響。如果不加以改正的話，就會影響自己的運氣。

1.鞋子到處扔

風水學認為鞋子會沾染外面污穢的磁場和負能量，因此在室內的擺放位置非常重要。如果回家隨意亂扔鞋子，容易將污穢之氣帶入屋內，直接影響家人運程；須注意的是，不能將新鞋和舊鞋混在一起。

2.睡床借給別人

睡床是我們全身心休息放鬆的地方，是一個舒適的港灣，其風水也是很講究，尤其對於夫妻而言，不可讓別人睡，容易摻雜到不一樣的氣場，引起夫妻不和。

3.經常講過頭話

俗語云：「寧吃過頭飯，不說過頭話」，「過頭話」指的是過分、傷害人，尤其是傷天害理的話。凡事要給自己留有餘地，才能有好人緣、好機遇，帶動各方面的發展。

4.「虐待」鼻子

鼻子在面相學上佔有很重要的位置，為財帛宮，更有「五嶽之巔」的稱呼。有事沒事就揉鼻子、摳鼻孔，不僅影響儀態，還會使得財運低下、財富不穩、容易破財。