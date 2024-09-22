社區鼓樂活動荃灣啟動　長幼共融演出

【特約報道】由香港中樂團主辦、華懋集團呈獻的2024香港鼓樂節「鼓動心弦 連結世界」荃灣區鼓樂活動，於上星期四晚在荃灣大會堂舉行，由一個月前才接觸鼓樂的荃灣區長者，與區內小學生同台表演。在荃灣區成長的巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源出席活動首嘗擊鼓，分享面對壓力的心路歷程和保持心理健康之道。

演奏會共有三個中國民族敲擊樂曲目，其中首個是由長者及小學生共同演奏，由敲擊樂師翟悅敏出任導師，表演前安排過五場練習。翟悅敏表示：「長者在一個月前才首次接觸鼓樂，而小朋友大部分是上年已開始學，已有一定基礎，因此他們很多時打的節奏得快；但長者因為初接觸又要記曲譜，所以節奏較慢。這個過程中間有些磨合，但他們終於都可以『夾得埋』。」

參與長幼共融表演、67歲的Fanny稱，以往有不少欣賞中樂的機會，「看到鼓手每一次或快或慢的敲擊，都令我們感到澎湃，因此就想到參加。」海壩街官立小學小六學生袁同學習鼓三年，他說學鼓初期不熟曲譜，「但後來曲譜記得滾瓜爛熟就好開心，很有成就感。」

陳浩源借鼓尋回「原始快樂」

活動邀得在荃灣區長大，早年曾是荃灣區羽毛球青年隊成員的陳浩源出席，首次執棍一嘗擊鼓滋味。他形容體育和音樂息息相關，因為包括羽毛球在內的很多體育項目均要求運動員要有節奏感，而且不少運動員都習慣在大賽前聽音樂以紓緩緊張。「我亦希望借這次機會，從小朋友尋回自己最初打羽毛球時的『原始快樂』。因為做了職業運動員後，打球這件事變得沒以前那麼開心，因為你要爭取世界排名和獎項，背負着很多人給你的壓力和期望，但小朋友玩音樂真是為了『原始快樂』。」

鼓樂影片推廣文化深度遊

「鼓動心弦 連結社區」的各區鼓樂活動，將一直舉行至11月。活動得到香港旅遊發展局的支持，參加者將在各區景點參演鼓樂影片，以推廣本地文化深度遊。華懋集團企業體驗總監鍾慧敏表示，華懋扎根荃灣，因此荃灣這一站對華懋而言別具意義。「華懋集團深信音樂能跨越年齡、種族、語言，之後會於不同地區舉辦鼓樂活動，為社區創造正面價值，透過音樂成就共融世界。」