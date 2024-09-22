陳卓賢出道5年推20首個人單曲　事業再創新高

MIRROR成員陳卓賢（Ian）上周推出了今年第四首派台歌《鑿》，日前在電台受訪時，節目主持人阿酸公布Ian是首位MIRROR成員被邀請分享「一人之榜」。出道5年的他，轉眼間已經推出了20首個人單曲，較早前亞酸在社交平台邀請聽眾在20首單曲之中選擇10首最愛，短短3日就收到幾千個回覆，亞酸表示聽眾們非常認真地寫出自己的選擇和原因，當中有很多回覆令人感動。

民選的「Ian之榜」，頭10位是分別是位榜首的《鯨落》，之後是《留一天與你喘息》、《以孤獨命名》、《鑿》、《再見寧靜海》、《仍在》、《地球上的最後一朵花》、《抱抱無尾熊》、《背伴》及《正式開始》。而Ian心目中對自己意義最大的Top 3 分別是《鯨落》、《抱抱無尾熊》及《地球上的最後一朵花》，《留一天與你喘息》及《仍在》則是列第四位。

談及《抱抱無尾熊》是他送給支持者的禮物：「係我同我嘅Hellosss（粉絲暱稱）bounding。」坦言初初入行時，十分不適應娛樂圈的文化，奇怪音樂人不能夠單純地做音樂，加上不少惡意攻擊，令他十分沮喪，開始封閉自己，甚至到達走火入魔的地步。尤其在2020年至2022年，情緒陷入低谷，身邊人都覺得他有異樣，加上受合約問題困擾，他曾經一度向公司提出離開娛樂圈，但見支持者對他不離不棄，才明白到所有的愛與包容並非必然，當度過了低谷之後，學曉加珍惜Hellosss，個性內斂的他將心意放在作品上送給Hellosss，所以他覺得這歌別具意義。

Ian最愛的歌曲是2020年他第一首親自作曲填詞的派對台作品《鯨落》。Ian說：「創作嘅時候心理健康好一般，所以就將情緒擺喺創作，抒發喺文字入邊。」事隔4年Ian第一次剖白他寫《鯨落》時背後的想法：「歌曲提及犧牲，但其實鯨魚唔係真係想咁樣，佢想拍翼飛上天，唔想一世困喺海洋。雖然鯨魚好似好豁達，但其實佢係心有不甘，冇人問過鯨魚究竟想唔想犧牲，可能since day 1佢已經唔想犧牲，但係冇得選擇之下，佢惟有犧牲。」Ian回想，當時他作為新人推出《鯨落》，被很多人批評填詞不押韻，但原來Ian是特地選擇某些字句不押韻，去表達他不想一切跟從特定規律，他說《鯨落》是有押韻版本的，但他最後選擇了這個不押韻版本，與他倔強的性格不無關係。