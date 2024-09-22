炎明熹親身撐　徐佳瑩港騷被林家謙「背叛」？

台灣創作女歌手徐佳瑩（LaLa）相隔7年再踏紅館舞台，於21號晚舉行《變得有些奢侈的事》演唱會 ，「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）在姑丈的陪同下到場看騷，Gigi表現友善不停揮手，而姑丈則表示「只拍照，不受訪」。晚上8時半準時開騷，穿上黑底紅邊長裙的LaLa站在三面台的高台上獻唱《給》，為個唱揭開序幕，到第二首歌《以上皆非》時，約21位樂手出現，但非並列於大舞台，而是遍布於她身後的三層樓高舞台架，加上千變萬化的燈光特效及6個巨型LED大螢幕，視覺效果豐富，令樂迷有意外驚喜。

LaLa以廣東話跟香港Fans打招呼說：「大家好，我係徐佳瑩。」再謂很想念香港的粉絲，相隔7年再踏香港舞台令感動，因為有些粉絲相識10年以上，大家一路有互相關注，部分粉絲更寫信給她，看見現場除有老朋友外，還有新朋友，令她深感幸福。她亦謂喜歡香港美食，包括咖喱牛腩、菠蘿包、豬仔包及凍檸茶等，亦有坐遊艇欣賞維多利亞港夜景。期間她狂賣萌，在台上走來走去，還大擺港女派心甫，現場有粉絲大叫：「我愛你」， 她就回應謂：「我也愛你。」

LaLa又透露最近製作新專輯，收到一首歌的Demo後，以最快時間寫歌，之後請負責作曲的林家謙以嘉賓身份出場，兩人合唱這首未公開的新歌《遺失的靈魂》，由於林家謙表現緊張，所以LaLa問他唱完後可較放鬆？又問觀眾可喜歡這首新歌及旋律好不好聽？再追問林家謙 ，寫歌時可有想起她？林家謙直認有，不過爆seed謂：「說實話吧，客氣話是有 ，但其實這首歌之前是寫給台灣另一位歌手，我沒有那麼快寫好一個新的歌，不好意思，我不會說話，所以我告訴你為甚麼這首歌音域這樣寬，其實是男生的key，真的很難，但是你完全能夠駕馭，好厲害，謝謝你。」LaLa趁勢要求林家謙再為她寫歌，而林家謙即場答應，不過LaLa不死心再問他寫歌時可有想起她？林家謙就說：「有，想起沙洲上一隻白馬，在遼闊的草原上。」

林家謙續說自己的名字和LaLa有淵源，因為他的新歌名《喃嘸師感官漫遊》，因而有《喃嘸》之花名，而她英文名叫「LaLa」，隨即送上《喃》歌的宣傳T恤作見面禮。他又謂擔心自己說話悶會影響現場氣氛，但LaLa則大讚有他任嘉賓，將現場氣氛推至最高潮位。LaLa換上白色裙現身台上唱Encore環節，她感性多謝入場觀眾：「沒有你，我就不會站這裏，真心的喜歡和感謝你們。」