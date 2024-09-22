【心理測驗】測測你的分手風格

在愛情世界裏，開始總是甜蜜，而道別卻需要智慧。你有否想過，自己會如何結束一段感情？每個人的分手方式都不同，有人選擇好聚好散，有人則傾向快刀斬亂麻。不如試試日網爆紅的心理測驗，看看你潛意識裏的分手風格！

【問題】

假設你面前出現一扇可以通往任何地方的神奇之門，正當你好奇地想推開它時，門突然自動打開了，你認為門的另一端會是甚麼地方呢？

A. 熱帶叢林

B. 遊樂園

C. 宇宙

D. 冰天雪地

【答案分析】

A. 選擇「熱帶叢林」的你……屬於「坦誠溝通型」

你傾向於開誠布公地與對方溝通，認為即使是分手，也應該坦誠說明理由，讓彼此好聚好散。你會先整理好自己的思緒，然後將分手的原因清楚地告訴對方，並聆聽對方的想法，努力達成雙方都能接受的結果。你希望將對彼此的傷害降到最低，好讓這段感情畫上圓滿的句號。

B. 選擇「熱鬧的遊樂園」的你……屬於「漸行漸遠型」

你不太擅長直接面對面分手，因此會選擇慢慢減少與對方的互動，讓彼此的關係自然而然地淡化。你可能會開始婉拒對方的邀約，降低聯絡的頻率，讓對方慢慢地意識到你的心意。你希望透過這種方式，將分手的打擊降到最低，讓彼此都能慢慢適應沒有對方的生活。

C. 選擇「宇宙」的你……屬於「自然消逝型」

你習慣逃避正面衝突，面對分手時，你會選擇默默地淡出對方的世界，讓感情自然消逝。你會逐漸減少與對方的聯繫，表現冷淡，最終不再聯繫，讓這段關係無疾而終。你認為這樣做可以避免直接的衝突，但對方可能難以理解你的真實想法，甚至誤以為還有希望，最終導致更大的誤會和傷害。

D. 選擇「冰天雪地」的你……屬於「快刀斬亂麻型」

你處理感情的態度果斷乾脆，一旦決定分手，就會直接向對方表明心意，不拖泥帶水。你認為長痛不如短痛，與其藕斷絲連，不如快刀斬亂麻，讓彼此都能盡早走出情傷，開始新的生活。雖然這種方式可能會讓對方感到措手不及，但長遠來看，對彼此都是最好的選擇。